Un nuovo capitolo per il Vitulano Drugstore Manfredonia, che ha adattato la sua strategia per affrontare la prossima stagione. Sotto la guida di David Ceppi, l’allenatore che ha riportato la squadra in Serie A, il club ha superato con successo il difficile percorso dei playoff di Serie A2 Élite. La squadra si è avvalsa di conferme importanti, come Ronaldo, che ha brillato con la sua Venezuela, portandola fino ai quarti di finale ai mondiali, oltre a Barbieri, Djelveh e Murgo. Ma ci sono anche molte novità.

IL COLPO – L’acquisto di Mauro Canal ha suscitato grande entusiasmo. Questo giocatore esperto, con una carriera costellata di successi, non solo apporterà il suo talento sul campo, ma contribuirà anche a creare un ambiente vincente nello spogliatoio grazie alla sua leadership. Dalla squadra del Napoli è arrivato anche Caio Ainsa, mentre c’è molta curiosità per Lucho. André Ferreira rappresenta una garanzia, affiancato da altri nomi noti come Gaetano Musumeci e Dovara.

L’AMBIZIONE – Canal ha espresso la sua fiducia nel progetto della squadra, ritenendolo convincente per garantire la permanenza in Serie A. “Vogliamo stabilire noi stessi l’obiettivo nello spogliatoio, affrontando ogni partita con determinazione,” ha dichiarato, sottolineando l’impegno che la squadra metterà per vedere fino a dove potrà arrivare.

VITULANO DRUGSTORE MANFREDONIA

Conferme: Ronaldo, Barbieri, Djelveh, Murgo

Entrate: Mauro Canal, Caio Ainsa (dal Napoli Futsal), Lucho (dal Burela), André Ferreira (da Italservice Pesaro), Belloni (dal Cus Ancona), Gaetano Musumeci (da Meta), Pezzin (da Lazio), Dovara (prestito da Città di Melilli via Meta Catania), Portovenero, Nenna

Uscite: Glielmi (a Feldi Eboli, fine prestito), Giampaolo (a Petrarca), Zullo, Taliercio, Vallarelli

Allenatore: David Ceppi (confermato)

Lo riporta Calcioa5Live.com