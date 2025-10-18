Edizione n° 5858

Aeroitalia collega Foggia al Nord: da Milano e Torino si vola nel cuore della Puglia autentica

Aeroitalia collega Foggia al Nord: da Milano e Torino si vola nel cuore della Puglia autentica

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Ottobre 2025
Foggia // Gargano //

Nuove opportunità per scoprire il cuore della Puglia. Con Aeroitalia sarà infatti possibile raggiungere Foggia da Milano Malpensa e Torino con tariffe a partire da 39,99 euro, offrendo un collegamento diretto tra il Nord Italia e una delle aree più autentiche e ricche di fascino del Sud.

Una destinazione che sorprende per la sua genuinità: Foggia è una città viva, dove storia, arte e tradizioni si intrecciano tra le strade del centro e le piazze sempre animate. Dalla maestosa Cattedrale di Santa Maria Icona Vetere ai viali alberati che raccontano un passato nobile, fino ai mercati carichi di profumi e ai piatti tipici della cucina contadina, il capoluogo dauno regala esperienze autentiche e accoglienza calorosa.

Ma Foggia è anche la porta d’ingresso al Gargano, un territorio che unisce natura, fede e paesaggi mozzafiato. Nei dintorni, infatti, è possibile visitare luoghi di grande fascino come Monte Sant’Angelo, con il celebre Santuario di San Michele Arcangelo, o San Giovanni Rotondo, meta di pellegrinaggio legata alla figura di San Pio.

A pochi chilometri, le coste del Parco Nazionale del Gargano invitano al relax tra spiagge dorate e scogliere bianche, da Vieste a Peschici, immerse in un mare cristallino e circondate da panorami di rara bellezza.

Con queste nuove rotte, Aeroitalia non solo facilita i collegamenti con la Capitanata, ma contribuisce a valorizzare una delle zone più autentiche e affascinanti del Mezzogiorno. Foggia e il suo territorio ti aspettano: il viaggio comincia in volo. 

