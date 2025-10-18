Edizione n° 5858

Andria, la città delle pietre e della luce

Tra mistero, storia e meraviglia, Andria accoglie i visitatori con il fascino del suo castello più celebre

Tra mistero, storia e meraviglia, Andria accoglie i visitatori con il fascino del suo castello più celebre, la maestosità delle sue chiese e la vitalità delle sue piazze. Un viaggio tra arte, fede e natura nel cuore della Puglia imperiale.

Castel del Monte – Il simbolo di un mistero eterno

Patrimonio dell’Umanità UNESCO, Castel del Monte domina le Murge con la sua forma ottagonale perfetta e il fascino indecifrabile voluto da Federico II di Svevia. Più che un castello, un enigma di pietra sospeso tra scienza, spiritualità e potere, che ancora oggi attira studiosi e viaggiatori da ogni parte del mondo.

Cattedrale di Andria e Piazza Duomo – Il cuore spirituale e artistico della città

Nel centro storico, la Cattedrale di Santa Maria Assunta custodisce le reliquie di San Riccardo e un prezioso patrimonio artistico che racconta secoli di fede. La piazza che la circonda è un salotto a cielo aperto, dove la storia incontra la vita quotidiana e la cultura locale si manifesta in tutta la sua eleganza.

Villa Comunale Giuseppe Marano – Il polmone verde della città

Luogo di incontro e relax per gli andriesi, la Villa Comunale Giuseppe Marano è uno spazio verde ricco di alberi secolari, sentieri e scorci romantici. Ideale per una passeggiata rigenerante dopo aver esplorato il centro, rappresenta il lato più tranquillo e autentico di Andria.

Palazzo Ducale – La residenza della storia

Situato nel cuore della città, il Palazzo Ducale è un’imponente testimonianza del passato nobiliare di Andria. Un tempo dimora dei Carafa e poi dei D’Avalos, oggi ospita eventi culturali e mostre, mantenendo intatto il suo fascino rinascimentale.

Porta Sant’Andrea – L’ingresso monumentale al centro antico

Antico varco d’accesso alla città medievale, Porta Sant’Andrea accoglie i visitatori con la sua architettura elegante e la sua imponenza. Simbolo di protezione e rinascita, segna l’inizio di un percorso tra vicoli, archi e cortili che raccontano la storia viva di Andria.

Un gioiello pugliese tra storia e mistero

Andria non è solo una tappa turistica, ma un luogo da vivere con lentezza, tra pietra e luce, fede e bellezza. Ogni angolo parla del genio di Federico II e dell’anima della Puglia: autentica, accogliente, ricca di fascino senza tempo.

Nessun campo trovato.