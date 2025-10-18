La legge di bilancio 2026 è al centro delle critiche del presidente dei senatori PD, Francesco Boccia, intervenuto questa mattina a Trani in occasione dell’inaugurazione del comitato elettorale di Debora Ciliento, assessore ai trasporti della Regione Puglia e candidata alle prossime regionali di novembre.

Secondo Boccia, la manovra approvata dal governo Meloni-Giorgetti rappresenta “la più debole degli ultimi dieci anni”, con appena 18 miliardi di euro, finanziata attraverso tagli e l’utilizzo improprio dei fondi del PNRR. “Nonostante i proclami in conferenza stampa della Presidente e del Ministro Giorgetti, la realtà è che il Paese arretra su produzione, salari, occupazione e fiducia”, ha dichiarato Boccia.

L’esponente del Partito Democratico ha sottolineato come la legge di bilancio offra piccoli bonus per pochi, nessuna misura strutturale per famiglie e imprese, nuovi condoni per gli evasori e zero risorse per i settori colpiti dai dazi internazionali e per il lavoro giovanile. Secondo Boccia, la riduzione dell’Irpef è minima e la pressione fiscale resta sopra il 42%, mentre i salari reali risultano otto punti sotto i livelli del 2021.

Sul fronte sociale e della sanità, Boccia ha evidenziato che la manovra penalizza i più deboli, smantella l’equità dell’ISEE e aggiunge solo 2,4 miliardi alla sanità pubblica, cifra ben al di sotto della media europea. Liste d’attesa sempre più lunghe, personale sanitario in fuga e cittadini costretti a rivolgersi al privato rappresentano, secondo Boccia, il volto concreto della legge di bilancio.

“È una manovra di sopravvivenza politica, di galleggiamento, non certo di crescita economica”, ha aggiunto Boccia, ricordando come l’economia arretri: -2,5% per ora lavorata e -1,9% per la produttività totale dei fattori, mentre i giovani faticano a trovare lavoro stabile.

All’evento, insieme a Boccia e a Debora Ciliento, erano presenti il Segretario regionale PD Puglia Domenico De Santis, candidato alle prossime regionali, e gli altri candidati nella lista del PD: Giovanni Vurchio, Giuseppe Paolillo e Antonella Cusmai. Il messaggio del Partito Democratico, ha concluso Boccia, è chiaro: servono misure coraggiose per i cittadini, le famiglie e le imprese, altrimenti a pagare saranno sempre i più deboli.