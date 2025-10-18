Bomba a Ranucci. Inquietante salto di qualità contro il giornalismo di inchiesta e la libertà di informazione

“La bomba fatta esplodere sotto l’auto di Sigfrido Ranucci vicino casa sua rappresenta un inquietante salto di qualità degli attacchi contro il giornalismo d’inchiesta e la libertà di informazione. A lui, alla sua famiglia e alla redazione di ‘Report’ va tutta la solidarietà e la vicinanza del consiglio dell’Ordine dei giornalisti. Siamo certi che saranno rafforzate le misure di protezione. C’è una parte delle istituzioni che protegge il giornalismo, mentre un’altra fomenta irresponsabilmente l’odio. C’è un attacco concentrico all’autonomia dei giornalisti e il ritorno alle bombe ci riporta ad anni bui della storia italiana.

Dopo gli insulti, le accuse di faziosità, le campagne di diffamazione, le aggressioni in piazza, adesso si alza il tiro: come ai tempi di ‘Cosa Nostra’, come ai tempi delle Brigate Rosse. Chi non china la testa viene colpito. Il Consiglio nazionale dell’Ordine intraprenderà ogni azione per denunciare violenze, minacce e intimidazioni e per contrastare questo clima di caccia al giornalismo che rischia di riportarci agli anni più bui della Repubblica”. Così si è espresso il presidente nazionale dell’Ordine dei giornalisti, Carlo Bartali, commentando il grave attentato al conduttore di ‘Report’.

All’indomani della bomba esplosa davanti a casa sua a Pomezia, il giormalista Sigfrido Ranucci lamenta il preoccupante salto di qualità delle minacce e intimidazioni contro di lui: “La bomba poteva uccidere mia figlia rincasata venti minuti prima della potente deflagrazione. Hanno usato almeno un chilo di esplosivo. Vi è ormai un clima di isolamento e delegittimazione”. Annunciati qualche giorno fa i nuovi temi di ‘Report’. Per Ranucci più di qualche sospetto: “La bomba potrebbe non essere stata una semplice coincidenza. Negli anni ci sono stati vari segnali, comunque per me non cambia nulla”.

Sull’ordigno esploso sotto l’abitazione del conduttore di ‘Report’ indaga l’Antimafia. Ipotizzato ad ora il reato di danneggiamento con l’aggravante del metodo mafioso. Protezione alzata al massimo livello. A Ranucci concessa l’ auto blindata. Solidarietà unanime al giornalista. Il CdA RAI: “La bomba a Ranucci è contro tutti noi. Ogni tentativo minatorio posto in essere contro chi lavora per l’informazione libera e indipendente è un dichiarato attacco al Servizio Pubblico. Continueremo a raccontare realtà”.

La percezione è netta, nitida. L’attentato a Sigfrido Ranucci, oltre a colore e appartenenza, riporta agli “Anni di piombo”, fine anni ’60 inizi anni ’80, un periodo segnato dall’estremismo politico, un periodo che portò a violenze di piazza, lotta armata e terrorismo. Un periodo eversivo caratterizzato dalla cosiddetta “strategia della tensione” che utilizzava attentati terroristici per diffondere paura nella popolazione e destabilizzare il Paese. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e la Premier, Giorgia Meloni, hanno espresso sdegno e severa condanna per l’atto vile e intimidatorio nei confronti di Ranucci.

di Giuseppe Zingarelli