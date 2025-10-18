Cerignola, è la partita del riscatto: contro la Cavese per cambiare marcia

La parola d’ordine è riscatto. Domenica alle 17.30 l’Audace Cerignola torna al “Monterisi” per affrontare la Cavese, in una sfida che può già rappresentare un crocevia importante per la stagione gialloblù. Dopo la sconfitta di Casarano e le dure parole di mister Vincenzo Maiuri, l’ambiente ofantino cerca compattezza e risposte sul campo.

Le dichiarazioni del tecnico — che nel post gara aveva definito la squadra “senza anima” — avevano acceso un dibattito acceso tra tifosi e addetti ai lavori. Maiuri, intervenuto in settimana sul canale YouTube ufficiale del club, ha voluto chiarire il senso di quelle parole, smorzando i toni e ribadendo la fiducia nel gruppo: “La mia era una provocazione costruttiva, non una bocciatura. So bene il valore dei miei ragazzi e mi aspetto una reazione da squadra vera”.

Una reazione che dovrà arrivare già contro la Cavese, formazione ostica e in salute, in un momento delicato per l’Audace, reduce da due sconfitte consecutive e chiamata a invertire il trend per non perdere contatto con la zona alta della classifica.

Sul piano tecnico, Maiuri dovrà fare i conti con un’emergenza difensiva: Visentin sarà out per squalifica, mentre capitan Martinelli resta in dubbio a causa di un fastidio muscolare. Non sorride neppure il reparto offensivo, dove Gambale rischia il forfait per un problema fisico.

Nonostante le assenze, il tecnico appare sereno e fiducioso: “Non sono preoccupato — ha dichiarato —, la squadra è con me e ha voglia di dimostrare il proprio valore. Serve solo ritrovare entusiasmo e concretezza”. Domenica al “Monterisi” serviranno proprio questi ingredienti: orgoglio, compattezza e carattere. Perché il Cerignola, adesso, ha bisogno di tornare a essere se stesso.

Lo riporta antennasud.it