Edizione n° 5858

BALLON D'ESSAI

SPORTELLI // Manfredonia ricorda il Capitano Saverio Sportelli a un anno dalla scomparsa
18 Ottobre 2025 - ore  15:14

CALEMBOUR

FOGGIA // Donna muore e parenti aggrediscono soccorritori a Foggia
19 Ottobre 2025 - ore  11:19

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia, ‘Gino Lisa’: aperte le vendite dei voli Aeroitalia dal 1° novembre

VOLI Foggia, ‘Gino Lisa’: aperte le vendite dei voli Aeroitalia dal 1° novembre

Aperte le vendite dei voli Aeroitalia da e per l’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia, con decollo previsto dal 1° novembre 2025

Foggia, 'Gino Lisa': aperte le vendite dei voli Aeroitalia dal 1° novembre

Gaetano Francesco Intrieri, amministratore delegato Aeroitalia - Fonte Immagine: rivieraweb.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Ottobre 2025
Cronaca // Foggia //

È ufficiale: aperte le vendite dei voli Aeroitalia da e per l’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia, con decollo previsto dal 1° novembre 2025. L’annuncio, già anticipato dall’amministratore delegato Gaetano Francesco Intrieri e dal vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, segna un nuovo passo avanti per lo scalo foggiano, che torna a essere operativo con collegamenti nazionali strategici.

I voli per Milano Malpensa saranno disponibili tutti i giorni, mentre la tratta Foggia–Torino Caselle sarà attiva il lunedì e il venerdì. Le tariffe partono da 39,99 euro, e i biglietti sono acquistabili sia sul sito ufficiale che sull’app Aeroitalia, disponibile per dispositivi iOS e Android.

Si parte dunque con due collegamenti fondamentali per la connettività del territorio, in attesa di conferme sull’eventuale nuova rotta Foggia–Roma Fiumicino, proposta dalla Uiltrasporti Molise e ancora in fase di valutazione.

L’arrivo di Aeroitalia al Gino Lisa rappresenta un’occasione di crescita economica e turistica per tutta la Capitanata – ha commentato l’associazione Mondo Gino Lisa –. Il nostro invito a ‘scegliere di volare da e per Foggia’ non è solo uno slogan, ma una chiamata alla partecipazione concreta. Più cresce la domanda, più si amplia l’offerta dei voli: il futuro dello scalo dipende da chi lo utilizza davvero”.

A rafforzare l’importanza del nuovo corso, anche le partnership internazionali che Aeroitalia ha recentemente siglato con Delta Air Lines e Qatar Airways. Grazie a questi accordi di interline, i passeggeri potranno prenotare itinerari con coincidenze immediate verso oltre 600 destinazioni in più di 100 Paesi, dagli Stati Uniti all’Asia.

“Foggia è oggi più vicina al mondo”, sottolinea Aeroitalia, che punta così a consolidare il ruolo del Gino Lisa come hub strategico per la mobilità del Sud Italia.

Lo riporta foggiatoday.it.

1 commenti su "Foggia, ‘Gino Lisa’: aperte le vendite dei voli Aeroitalia dal 1° novembre"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Avete mai fatto caso che ogni tanto si incrocia qualcuno che non va fatto incazzare? Quello sono io!” Clint Eastwood - Walt Kowalski

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.