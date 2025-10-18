È ufficiale: aperte le vendite dei voli Aeroitalia da e per l’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia, con decollo previsto dal 1° novembre 2025. L’annuncio, già anticipato dall’amministratore delegato Gaetano Francesco Intrieri e dal vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, segna un nuovo passo avanti per lo scalo foggiano, che torna a essere operativo con collegamenti nazionali strategici.

I voli per Milano Malpensa saranno disponibili tutti i giorni, mentre la tratta Foggia–Torino Caselle sarà attiva il lunedì e il venerdì. Le tariffe partono da 39,99 euro, e i biglietti sono acquistabili sia sul sito ufficiale che sull’app Aeroitalia, disponibile per dispositivi iOS e Android.

Si parte dunque con due collegamenti fondamentali per la connettività del territorio, in attesa di conferme sull’eventuale nuova rotta Foggia–Roma Fiumicino, proposta dalla Uiltrasporti Molise e ancora in fase di valutazione.

“L’arrivo di Aeroitalia al Gino Lisa rappresenta un’occasione di crescita economica e turistica per tutta la Capitanata – ha commentato l’associazione Mondo Gino Lisa –. Il nostro invito a ‘scegliere di volare da e per Foggia’ non è solo uno slogan, ma una chiamata alla partecipazione concreta. Più cresce la domanda, più si amplia l’offerta dei voli: il futuro dello scalo dipende da chi lo utilizza davvero”.

A rafforzare l’importanza del nuovo corso, anche le partnership internazionali che Aeroitalia ha recentemente siglato con Delta Air Lines e Qatar Airways. Grazie a questi accordi di interline, i passeggeri potranno prenotare itinerari con coincidenze immediate verso oltre 600 destinazioni in più di 100 Paesi, dagli Stati Uniti all’Asia.

“Foggia è oggi più vicina al mondo”, sottolinea Aeroitalia, che punta così a consolidare il ruolo del Gino Lisa come hub strategico per la mobilità del Sud Italia.

Lo riporta foggiatoday.it.