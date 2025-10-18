Foggia, il talento di Naym Byar brilla al Mondiale U20: il “gioiello” rossonero trascina il Marocco in finale

Il Foggia Calcio si gode, da lontano, la crescita del suo giovane talento: Naym Byar, classe 2005, arrivato in estate dal Bologna e già protagonista di un percorso che promette grandi cose. Il centrocampista italo-marocchino, con personalità e sangue freddo, ha firmato con un rigore decisivo la qualificazione del Marocco U20 alla finale del Mondiale di categoria, superando la quotatissima Francia lo scorso 15 ottobre. Un successo che ha attirato i riflettori internazionali su un ragazzo che, nonostante i soli 13 minuti disputati in Serie C con la maglia del Foggia, ha già fatto intravedere lampi di talento puro.

Un talento in crescita tra Foggia e Bologna

Byar è un centrocampista moderno, dotato di tecnica raffinata, visione di gioco e grande intensità agonistica. A Bologna, dove è cresciuto calcisticamente dopo l’esperienza al Reims, si è imposto nella Primavera 1 con numeri da protagonista: 8 gol e 8 assist nella stagione 2023/2024, conquistando la stima di Thiago Motta, che lo ha più volte convocato in prima squadra.

Il suo approdo al Foggia, in prestito, rappresenta una tappa di crescita fondamentale: il primo passo nel professionismo, in un ambiente che da sempre sa valorizzare i giovani di prospettiva. “È un ragazzo che ha tutto per emergere – ha spiegato il direttore sportivo rossonero Carlo Musa –. Lavoreremo per farlo crescere con i tempi giusti, senza pressioni ma con fiducia.”

Dalla Francia al Gargano: la parabola di un predestinato

Nato e cresciuto in Francia, Naym Byar ha mosso i primi passi nel settore giovanile del Reims, dove ha trascorso dieci anni prima di essere notato dal Bologna. Con i rossoblù ha affinato tecnica e mentalità, fino a diventare uno dei prospetti più interessanti del panorama giovanile europeo.

Alto 1,82 m, piede educato e capacità di interpretare più ruoli a centrocampo, Byar è il prototipo del centrocampista moderno: recupera palloni, imposta l’azione e si inserisce con tempismo offensivo. “È intelligente, duttile e sa leggere il gioco – raccontano dallo staff tecnico del Foggia –. Ha fame e disciplina, le qualità giuste per fare strada.”

Il futuro parla rossonero

Ora l’obiettivo è uno soltanto: vincere il Mondiale U20 con il Marocco, che lunedì 20 ottobre affronterà l’Argentina nella finalissima. Poi, il ritorno in rossonero, dove Delio Rossi potrà valutare se inserirlo con maggiore continuità nel progetto tecnico. Per il momento, il Foggia osserva da lontano ma con orgoglio. Perché se il futuro del calcio passa dai piedi e dal cuore dei giovani, Naym Byar ha già iniziato a scriverne le prime, luminose pagine.

Lo riporta lacasadic.com