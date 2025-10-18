Edizione n° 5858

Foggia, Servizitaliani licenzia 81 addetti alle pulizie dello stabilimento FPT Industrial: sindacati in allarme

Foggia, Servizitaliani licenzia 81 addetti alle pulizie dello stabilimento FPT Industrial: sindacati in allarme

Ieri sera, fino a mezzanotte, gli operai hanno presidiato i cancelli dello stabilimento in segno di protesta, mentre Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uil Trasporti di Capitanata hanno chiesto la convocazione urgente di un tavolo istituzionale in Prefettura per tentare di salvare i posti di lavoro.

18 Ottobre 2025
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Ottantuno lavoratori impiegati nei servizi di pulizia e sanificazione dello stabilimento FPT Industrial di Foggia sono stati licenziati in tronco dalla società Servizitaliani srl. La comunicazione, arrivata il 16 ottobre tramite il Centro per l’Impiego, ha colto di sorpresa maestranze e sindacati, che denunciano la totale assenza di preavviso o motivazione ufficiale.

“È una decisione improvvisa, priva di qualsiasi confronto preventivo con le rappresentanze sindacali e senza una spiegazione da parte dell’azienda”, denunciano in una nota congiunta i segretari provinciali delle tre sigle.

Servizitaliani, azienda multiservizi con sede nel Centro Italia, da circa due anni gestiva in appalto il servizio di pulizia e sanificazione dell’impianto foggiano. I licenziamenti, spiegano i sindacati, sono stati giustificati come “per motivo oggettivo”, ma lasciano aperti molti interrogativi sul futuro del servizio.

“Si tratta di un’attività essenziale per lo stabilimento – prosegue la nota – e non è chiaro se FPT Industrial intenda internalizzare il servizio o affidarlo a un nuovo gestore. Chiediamo un intervento immediato della committenza, affinché venga garantita la continuità occupazionale per tutti gli 81 lavoratori coinvolti”.

L’auspicio delle organizzazioni sindacali è che l’azienda committente, FPT Industrial (ex Iveco-Fiat), intervenga in tempi rapidi per evitare che lo stabilimento resti privo del servizio di pulizia e sanificazione, indispensabile per il regolare proseguimento delle attività produttive.

Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.it

