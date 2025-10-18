Edizione n° 5858

Manfredonia ricorda il Capitano Saverio Sportelli a un anno dalla scomparsa
18 Ottobre 2025 - ore  15:14

Baby-gang a Foggia, i giovani: "Non è possibile discutere di noi senza di noi"
18 Ottobre 2025 - ore  10:32

Home // Cronaca // Foggia torna a volare: ripartono i voli dal Gino Lisa. La sindaca Episcopo: “La città torna a sognare”

GINO LISA Foggia torna a volare: ripartono i voli dal Gino Lisa. La sindaca Episcopo: “La città torna a sognare”

In arrivo anche la tratta per Bologna

FOGGIA GINO LISA, PH ENZO MAIZZI

FOGGIA GINO LISA, PH ENZO MAIZZI

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Ottobre 2025
Cronaca // Foggia //

Dopo mesi di attesa e incertezze, lo scalo “Gino Lisa” di Foggia torna finalmente operativo. La riapertura ufficiale delle rotte commerciali è realtà: da oggi sono disponibili sul sito di Aeroitalia i biglietti per Milano Malpensa e Torino, segnando un nuovo capitolo nella storia del trasporto aereo del capoluogo dauno.

Un traguardo che la sindaca Maria Aida Episcopo accoglie con soddisfazione, definendolo “una notizia che rasserena la nostra comunità e che garantisce continuità alla politica di rilancio dello scalo foggiano, grazie alla risposta positiva dell’utenza e all’impegno di Aeroporti di Puglia e della Regione Puglia”.

“Ripartono i voli, e con essi riparte il sogno di una città che vuole essere connessa e competitiva”, ha commentato la prima cittadina. “Foggia torna a sognare – ha aggiunto – e questo risultato è il frutto di una sinergia istituzionale che dimostra come, quando si lavora insieme, i risultati arrivano. Ringrazio Aeroitalia per aver creduto nel potenziale del nostro territorio e per aver proposto tariffe accessibili che renderanno più facile viaggiare per studenti, lavoratori e famiglie”.

Biglietti in vendita e prezzi competitivi

Sul portale della compagnia sono già disponibili le prime offerte: tariffe promozionali per Milano e Torino, pensate per incentivare la domanda e testare la risposta del pubblico. I primi voli partiranno a breve, con una frequenza pensata per collegare il Nord Italia e garantire un servizio costante.

“È un’ulteriore possibilità – ha sottolineato la sindaca – per chi studia o lavora lontano, per chi desidera tornare più spesso dai propri affetti o semplicemente per chi vuole riscoprire il piacere di partire da casa propria, senza doversi spostare verso altri aeroporti pugliesi”.

Le nuove rotte in arrivo: Roma e Bologna nel mirino

Ma le novità non finiscono qui. In un’intervista concessa al portale Rete del Mediterraneo, il CEO di Aeroitalia, Gaetano Intrieri, ha svelato i prossimi obiettivi della compagnia. “La tratta Foggia–Roma Fiumicino è più di una semplice ipotesi: si potrebbe aggiungere presto il collegamento con il nostro hub naturale”, ha dichiarato.

Parallelamente, Aeroitalia guarda anche verso il Nord con un progetto sperimentale: un volo Foggia–Bologna, che sarà testato durante le vacanze natalizie. “Vogliamo capire come risponde il mercato in termini di passeggeri verso la Puglia”, ha spiegato Intrieri. “Se il riscontro sarà positivo, l’obiettivo è rendere la rotta stabile già da marzo 2026”.

Una sfida per il territorio

Il rilancio del Gino Lisa rappresenta molto più di una semplice ripartenza dei voli: è il simbolo di una comunità che vuole riconquistare il proprio posto nella mappa della mobilità nazionale. Dopo anni di difficoltà e promesse mancate, il ritorno delle rotte commerciali è vissuto dai foggiani come una boccata d’ossigeno e come una nuova speranza per lo sviluppo economico e turistico dell’intera Capitanata.

“Ogni volo che decolla da Foggia – ha ribadito la sindaca Episcopo – è un segnale di fiducia nel futuro. È la dimostrazione che la nostra città ha tutte le carte in regola per essere competitiva, accogliente e connessa con il resto del Paese. Continueremo a sostenere questo percorso con determinazione, nella convinzione che investire in infrastrutture e mobilità significhi investire nel futuro della nostra comunità”.

Con la riattivazione delle prime rotte e le nuove prospettive su Bologna e Roma, il “Gino Lisa” torna dunque a essere un simbolo di ripartenza. Dopo anni di silenzio, dalle piste foggiane tornano a sentirsi i motori accendersi: un rumore che, per molti, suona come una promessa mantenuta.

