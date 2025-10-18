Edizione n° 5858

BALLON D'ESSAI

SPORTELLI // Manfredonia ricorda il Capitano Saverio Sportelli a un anno dalla scomparsa
18 Ottobre 2025 - ore  11:37

CALEMBOUR

GIOVANI // Baby-gang a Foggia, i giovani: “Non è possibile discutere di noi senza di noi”
18 Ottobre 2025 - ore  10:32

Foggia. Via Piave, sigilli violati di nuovo in un locale sottoposto a sequestro

Immediatamente i residenti hanno allertato la Polizia Locale

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Ottobre 2025
Cronaca // Foggia //

Stamattina, 18 ottobre, è arrivata l’ennesima segnalazione: un locale etnico di via Piave, sequestrato soltanto pochi giorni fa, sarebbe stato riaperto abusivamente. I sigilli sarebbero stati spezzati alla luce del giorno e alcune persone si sarebbero introdotte all’interno.

Immediatamente i residenti hanno allertato la Polizia Locale – che da oggi dovrà far rispettare nel quartiere Ferrovia la nuova ordinanza anti-alcol -, la segnalazione è stata ribadita anche da una mail di Difendiamo il Quartiere Ferrovia di Foggia. Non è la prima volta: nei giorni scorsi una precedente violazione era già stata ripresa dalle telecamere e – nonostante qualcuno parlasse di una rottura dei sigilli dovuta al forte vento – le immagini sono finite sui giornali. È un fatto grave, che non riguarda solo quel portone o quel civico: interroga l’efficacia dei provvedimenti dell’autorità e, soprattutto, la percezione di legalità nel quartiere.

Il sequestro è uno strumento che serve a fermare attività pericolose o illegittime e a mettere in sicurezza un bene. Se, nonostante l’ordine dell’autorità, quell’immobile viene riaperto come se nulla fosse, il messaggio che passa è devastante: la regola può essere aggirata, il sigillo non vale, la sanzione è un fastidio temporaneo. In un’area già fragile come il quartiere Ferrovia, dove degrado e illegalità cercano ogni giorno varchi, la violazione dei sigilli diventa un moltiplicatore di impunità.

La legge, invece, è chiarissima. L’articolo 349 del Codice penale punisce la violazione di sigilli con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa. A seconda delle condotte possono poi concorrere altri reati, come la sottrazione o il danneggiamento di cose sottoposte a sequestro, l’invasione di edificio o il semplice danneggiamento. Non esistono zone grigie: quei nastri, quei cartelli, quelle chiusure non sono coreografia burocratica, ma il confine materiale fra ciò che è consentito e ciò che non lo è.

Per questo serve una risposta rapida e visibile. Le telecamere che inquadrano il tratto interessato vanno acquisite immediatamente, i sigilli ripristinati e rafforzati, il locale messo davvero in sicurezza. L’area deve essere monitorata con passaggi mirati nelle fasce orarie più critiche, così da scoraggiare nuovi tentativi di accesso. Se è stato nominato un custode giudiziario, andrà verificato che abbia potuto esercitare il suo ruolo e che non vi siano ulteriori falle procedurali. Ogni anello della catena deve reggere, perché altrimenti il segnale che arriva ai residenti è l’ennesimo: anche quando si interviene, non cambia nulla.

Non è una questione di etichette né di categorie: è una questione di legalità. In un quartiere dove la fiducia è già sottile, episodi come questo erodono il poco capitale sociale rimasto, alimentano il degrado e vanificano lo sforzo di chi, istituzioni e cittadini, sta provando a rialzare l’asticella delle regole. Via Piave non può essere il luogo in cui si mettono i sigilli il lunedì e li si ritrova rotti il giovedì.

Come “Difendiamo il Quartiere Ferrovia di Foggia” continueremo a documentare i fatti e a trasmettere formalmente ogni segnalazione alle autorità competenti. Non è allarmismo; è cronaca puntuale di ciò che accade. Le regole valgono per tutti, sempre. È tempo di dimostrarlo con atti concreti e continui, non con annunci: solo così i sigilli torneranno a significare ciò che devono significare, e il quartiere potrà cominciare a fidarsi di nuovo.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

