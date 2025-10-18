Maltempo a Manfredonia, strada rurale di Pedicagnola distrutta: residenti protestano per il mancato sopralluogo

Manfredonia (FG) – Le piogge torrenziali che negli ultimi giorni hanno colpito il territorio sipontino hanno lasciato dietro di sé gravi danni, in particolare nelle campagne di località Pedicagnola, dove una strada rurale è diventata inagibile a causa del crollo dell’asfalto e dell’erosione provocata dall’acqua.

Le immagini documentano una situazione di estrema criticità: carreggiate completamente divelte, profonde buche e tratti coperti da fango e detriti che rendono impossibile il transito dei mezzi agricoli e dei residenti della zona.

A peggiorare la rabbia dei cittadini è stato, secondo quanto riferito dagli stessi abitanti, il mancato sopralluogo delle forze dell’ordine, che – a causa del maltempo e dell’impraticabilità della zona – non sarebbero riuscite a raggiungere l’area per una prima verifica.

“Siamo isolati, non possiamo raggiungere le nostre campagne né rientrare con i mezzi. Servono interventi urgenti prima che peggiori ulteriormente”, denunciano alcuni residenti.

La situazione è ora al centro di proteste crescenti da parte dei cittadini, che chiedono un intervento immediato del Comune di Manfredonia e degli enti competenti per ripristinare la viabilità e garantire la sicurezza della zona, particolarmente esposta in caso di nuove precipitazioni.