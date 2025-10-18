Manfredonia. Acqua, fango e terriccio proveniente dalla SP.58 tutta in una proprietà privata

Manfredonia. Le Guardie Ambientali Italiane, attraverso il suo responsabile Alessandro Manzella, denunciano pubblicamente una situazione che da anni crea disagi gravi a parecchie famiglie.
Parliamo della SP 58, al km 13 circa, dove ogni qualvolta piova, la MANCANZA di un ADEGUATO CANALE DI SCOLO, fa sì, che l’acqua, fango e detriti che scorrono lungo la SP.58 – invade abitazioni in una proprietà privata, rendendo difficoltoso, anche uscire, o entrare con i veicoli (cosa che non accade all’altro lato della strada)
Oggi, dopo una pioggia eccezionale, si è toccato l’ennesimo punto critico: fango, acqua e terriccio ovunque.
Cosa stanno aspettando le autorità competenti per intervenire?
Servono soluzioni concrete, non solo interventi di emergenza dopo il danno. La sicurezza e la dignità dei cittadini non possono più essere ignorate.
Alessandro Manzella
Resp.le Guardie Ambientali Italiane