Edizione n° 5858

BALLON D'ESSAI

SPORTELLI // Manfredonia ricorda il Capitano Saverio Sportelli a un anno dalla scomparsa
18 Ottobre 2025 - ore  15:14

CALEMBOUR

GIOVANI // Baby-gang a Foggia, i giovani: “Non è possibile discutere di noi senza di noi”
18 Ottobre 2025 - ore  10:32

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Manfredonia. Acqua, fango e terriccio proveniente dalla SP.58 tutta in una proprietà privata

MANFREDONIA Manfredonia. Acqua, fango e terriccio proveniente dalla SP.58 tutta in una proprietà privata

Parliamo della SP 58, al km 13 circa, dove ogni qualvolta piova, la MANCANZA di un ADEGUATO CANALE DI SCOLO, fa sì, che l'acqua, fango e detriti

Manfredonia. Acqua, fango e terriccio proveniente dalla SP.58 tutta in una proprietà privata

Manfredonia. Acqua, fango e terriccio proveniente dalla SP.58 tutta in una proprietà privata

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Ottobre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Manfredonia. Le Guardie Ambientali Italiane, attraverso il suo responsabile Alessandro Manzella, denunciano pubblicamente una situazione che da anni crea disagi gravi a parecchie famiglie.

Parliamo della SP 58, al km 13 circa, dove ogni qualvolta piova, la MANCANZA di un ADEGUATO CANALE DI SCOLO, fa sì, che l’acqua, fango e detriti che scorrono lungo la SP.58 – invade abitazioni in una proprietà privata, rendendo difficoltoso, anche uscire, o entrare con i veicoli (cosa che non accade all’altro lato della strada)
Oggi, dopo una pioggia eccezionale, si è toccato l’ennesimo punto critico: fango, acqua e terriccio ovunque.
Cosa stanno aspettando le autorità competenti per intervenire?
Servono soluzioni concrete, non solo interventi di emergenza dopo il danno. La sicurezza e la dignità dei cittadini non possono più essere ignorate.
Alessandro Manzella
Resp.le Guardie Ambientali Italiane
Manfredonia. Acqua, fango e terriccio proveniente dalla SP.58 tutta in una proprietà privata
Manfredonia. Acqua, fango e terriccio proveniente dalla SP.58 tutta in una proprietà privata

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Avete mai fatto caso che ogni tanto si incrocia qualcuno che non va fatto incazzare? Quello sono io!” Clint Eastwood - Walt Kowalski

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.