18 Ottobre 2025

18 Ottobre 2025 - ore  10:32

MOSCATELLI Manfredonia, Giusy Moscatelli candidata alle Regionali per la Lega-UDC-NPSI: “Il cambiamento comincia dalle persone”

Avvocato, madre e moglie, Moscatelli si presenta come una donna “che ha sempre creduto nei valori dell’impegno, dell’ascolto e del rispetto”

Giovanna Tambo
18 Ottobre 2025
STATOQUOTIDIANO.IT, Manfredonia. Come anticipato in esclusiva da StatoQuotidiano.it, è Giuseppina (Giusy) Moscatelli una delle candidate della Lega-UDC-NPSI alle elezioni regionali in Puglia, nella coalizione di centrodestra a sostegno del candidato presidente Luigi Lobuono.

Avvocato, madre e moglie, Moscatelli si presenta come una donna “che ha sempre creduto nei valori dell’impegno, dell’ascolto e del rispetto”. Nella sua dichiarazione di candidatura afferma di voler portare in politica l’esperienza maturata nel lavoro e nel volontariato, dove da anni si occupa di donne vittime di violenza, bambini e famiglie in difficoltà.

“Il modo migliore per cambiare le cose è esserci, metterci la faccia, offrire tempo e competenze per dare voce a chi spesso non ne ha”, scrive Moscatelli nel suo messaggio agli elettori. “Da qui nasce la mia scelta di candidarmi: dalla voglia di trasformare l’impegno quotidiano in un progetto politico concreto, capace di dare risposte e opportunità reali alla nostra comunità”.

Napoleone Cera – Giusy Moscatelli

Una candidatura nel segno della concretezza e della vicinanza

La candidata sottolinea di voler rappresentare un modo diverso di fare politica, “umana, accessibile e vicina alla gente”, fondata su dialogo, empatia e coerenza:

“La mia forza è la determinazione, la mia bussola è la concretezza, la mia cifra è la vicinanza. Ho sempre camminato accanto alle persone, mai davanti”.

Moscatelli si definisce “una persona diretta e concreta”, convinta che la fiducia si conquisti solo con i fatti e non con le parole, e che la buona politica nasca dal contatto con la realtà e dai bisogni dei cittadini.

“È il momento di cambiare”

Nel suo appello finale, la candidata esorta gli elettori a credere in un rinnovamento autentico: Ho scelto la coalizione di centrodestra perché la Puglia ha bisogno di voltare pagina, dopo vent’anni di centrosinistra che hanno emarginato la Capitanata. È il momento di dare fiducia al nuovo, quello vero: fatto di competenza, serietà e voglia di riscatto”.

“Mi candido per portare in Consiglio regionale la mia esperienza, la mia voce e la mia idea di politica: una politica fatta di ascolto, serietà e presenza tra la gente. Non promesse, ma impegni. Non slogan, ma lavoro quotidiano. Il cambiamento comincia dalle persone, e io sono pronta a fare la mia parte — ma ho bisogno della fiducia e della forza di tutti voi”.

Nessun campo trovato.