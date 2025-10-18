Manfredonia, quartiere Monticchio al buio quando piove: “Da anni sempre lo stesso problema, nessuno interviene”

Manfredonia (FG) – A Monticchio, quartiere residenziale di Manfredonia, la pioggia continua a portare oscurità. Non si tratta di un modo di dire: ogni volta che piove – anche solo per pochi minuti – in alcune vie della zona l’illuminazione pubblica si spegne completamente, lasciando i residenti nel buio più totale.

A segnalarlo è un cittadino esasperato, che da anni denuncia il problema senza ricevere risposte concrete:

“Abito nella zona di Monticchio – racconta – e ogni volta che piove, sia con piogge abbondanti che leggere, la luce pubblica salta per tutta la serata. Restiamo completamente al buio. Succede sempre nelle stesse strade: via Fraccacreta, via Sarnelli, via Natale Cimaglia e via Cristoforo Colombo. È una situazione che va avanti da anni e non sappiamo più a chi rivolgerci.”