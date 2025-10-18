Edizione n° 5858

BALLON D'ESSAI

SPORTELLI // Manfredonia ricorda il Capitano Saverio Sportelli a un anno dalla scomparsa
18 Ottobre 2025 - ore  15:14

CALEMBOUR

GIOVANI // Baby-gang a Foggia, i giovani: “Non è possibile discutere di noi senza di noi”
18 Ottobre 2025 - ore  10:32

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Manfredonia, quartiere Monticchio al buio quando piove: “Da anni sempre lo stesso problema, nessuno interviene”

MONTICCHIO Manfredonia, quartiere Monticchio al buio quando piove: “Da anni sempre lo stesso problema, nessuno interviene”

A segnalarlo è un cittadino esasperato, che da anni denuncia il problema senza ricevere risposte concrete

Manfredonia, quartiere Monticchio al buio quando piove: “Da anni sempre lo stesso problema, nessuno interviene”

Manfredonia, quartiere Monticchio al buio quando piove: “Da anni sempre lo stesso problema, nessuno interviene”

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
18 Ottobre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Manfredonia (FG) – A Monticchio, quartiere residenziale di Manfredonia, la pioggia continua a portare oscurità. Non si tratta di un modo di dire: ogni volta che piove – anche solo per pochi minuti – in alcune vie della zona l’illuminazione pubblica si spegne completamente, lasciando i residenti nel buio più totale.

A segnalarlo è un cittadino esasperato, che da anni denuncia il problema senza ricevere risposte concrete:

“Abito nella zona di Monticchio – racconta – e ogni volta che piove, sia con piogge abbondanti che leggere, la luce pubblica salta per tutta la serata. Restiamo completamente al buio. Succede sempre nelle stesse strade: via Fraccacreta, via Sarnelli, via Natale Cimaglia e via Cristoforo Colombo. È una situazione che va avanti da anni e non sappiamo più a chi rivolgerci.”

Secondo la testimonianza, le segnalazioni al servizio di emergenza dell’illuminazione pubblica sono state numerose, ma senza esiti:

“Ogni volta mi dicono che la segnalazione viene inoltrata al tecnico, ma poi nessuno interviene. È frustrante e, soprattutto, pericoloso. Restare al buio in un intero quartiere rappresenta un rischio per la sicurezza pubblica.”

I residenti chiedono un intervento urgente da parte delle autorità comunali e dei gestori del servizio per risolvere una volta per tutte un problema che si trascina da troppo tempo. “Non chiediamo molto – conclude il cittadino – solo di poter vivere in sicurezza e con un servizio di illuminazione che funzioni anche quando piove.”

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Avete mai fatto caso che ogni tanto si incrocia qualcuno che non va fatto incazzare? Quello sono io!” Clint Eastwood - Walt Kowalski

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.