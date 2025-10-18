Edizione n° 5858

Manfredonia ricorda il Capitano Saverio Sportelli a un anno dalla scomparsa
18 Ottobre 2025 - ore  15:14

Home // Cronaca // Manfredonia ricorda il Capitano Saverio Sportelli a un anno dalla scomparsa

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
18 Ottobre 2025
Cronaca // Manfredonia //

A un anno dalla sua scomparsa, la comunità di Manfredonia si prepara a ricordare il Capitano Saverio Sportelli, figura stimata e amata nel mondo della marineria italiana.

I familiari invitano parenti, amici e conoscenti alla Santa Messa in suffragio che sarà celebrata martedì 21 ottobre 2025 alle ore 19:00 nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie.

Sportelli, scomparso all’età di 72 anni, è stato un uomo di mare esemplare, che ha saputo unire competenza professionale e profonda umanità. Dopo una brillante carriera iniziata all’Accademia Navale di Livorno, ha servito nella marina militare e mercantile distinguendosi per integrità, dedizione e leadership.

La sua passione per il mare lo portò a fondare l’associazione “Mondo Mare”, con cui ha promosso la cultura e l’educazione nautica, trasmettendo a intere generazioni i valori del rispetto per l’ambiente marino, della solidarietà e della responsabilità.

La cerimonia del primo anniversario rappresenterà non solo un momento di raccoglimento, ma anche un’occasione per ricordare un uomo che ha lasciato un segno profondo nella comunità di Manfredonia e in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

Come recita il manifesto: “Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta.”

Lascia un commento

