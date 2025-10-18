Edizione n° 5857

17 Ottobre 2025

17 Ottobre 2025 - ore  13:24

Manfredonia, rinviato l'evento dedicato a Enrico Berlinguer

Il rinvio si è reso necessario a causa di sopraggiunti impedimenti personali delle sorelle Laura e Bianca Berlinguer

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Ottobre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – È stato rinviato a data da destinarsi l’evento in programma oggi e dedicato alla memoria di Enrico Berlinguer, figura centrale della storia politica italiana del Novecento. Il rinvio si è reso necessario a causa di sopraggiunti impedimenti personali delle sorelle Laura e Bianca Berlinguer, attese tra le protagoniste dell’iniziativa.

Gli organizzatori hanno espresso rammarico per il rinvio, assicurando però che l’evento verrà riprogrammato al più presto, mantenendo immutato lo spirito e il valore del ricordo dedicato al segretario del Partito Comunista Italiano, nel segno dell’impegno civile e della memoria collettiva.

“Sarà nostra cura comunicare al più presto la nuova data dell’iniziativa – fanno sapere gli organizzatori –. Ringraziamo tutti per la comprensione e per l’attenzione che in tanti hanno voluto dimostrare a questo importante momento di memoria condivisa.”

L’incontro, pensato per ripercorrere il pensiero e l’eredità politica di Berlinguer, rappresenta un’occasione di riflessione ancora viva e attuale, capace di richiamare l’interesse di un vasto pubblico. 

1 commenti su "Manfredonia, rinviato l’evento dedicato a Enrico Berlinguer"

  1. Se ci sono sempre impedimenti significa che questa cosa non bisogna farla…
    Occorre discernimento …..

Nessun campo trovato.