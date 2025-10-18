Edizione n° 5858

BALLON D'ESSAI

MANFREDONIA // Manfredonia. «Ti devo ammazzare, ti taglio la testa a te e a tuo padre». Condanna a 1 anno per stalking e aggressione
17 Ottobre 2025 - ore  17:19

CALEMBOUR

ECOGRAFIA // Foggia: bimbo di 10 anni costretto ad attendere anni per un’ecografia urgente
17 Ottobre 2025 - ore  13:24

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Splendido: “Ferrovia, appello del centro islamico: tolleranza zero e controllo di vicinato”

FOGGIA Splendido: “Ferrovia, appello del centro islamico: tolleranza zero e controllo di vicinato”

"Vorrei ricordare che già da tempo abbiamo incontrato i commercianti del quartiere, inclusi rappresentanti della comunità culturale islamica"

Monti Dauni, Splendido: "Con l'istituzione del Parco più burocrazia e meno valore per il territorio"

Joseph Splendido - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Ottobre 2025
Foggia // Politica //

Ho letto con attenzione l’appello lanciato dal Centro Culturale Islamico del Quartiere Ferrovia: serve tolleranza zero e piena applicazione del controllo di vicinato.

Vorrei ricordare che già da tempo abbiamo incontrato i commercianti del quartiere, inclusi rappresentanti della comunità culturale islamica, che avevano chiesto un incontro con il sindaco per portare queste proposte concrete. Un appello rimasto purtroppo inascoltato”. Joseph Splendido, consigliere regionale della Lega, tiene alta l’attenzione sulla sua città.

“Non si tratta di provocazioni, ma di richieste di buon senso: presidio pubblico, sicurezza, partecipazione attiva dei cittadini al controllo del loro quartiere. Quartiere Ferrovia è un territorio che merita rispetto, decoro e sicurezza: non sceneggiate o parole a metà, ma fatti chiari”.

Conclude: “sindaco, è tempo che si prenda carico delle istanze reali di chi vive il quartiere ogni giorno”.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Avete mai fatto caso che ogni tanto si incrocia qualcuno che non va fatto incazzare? Quello sono io!” Clint Eastwood - Walt Kowalski

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.