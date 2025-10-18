“Ho letto con attenzione l’appello lanciato dal Centro Culturale Islamico del Quartiere Ferrovia: serve tolleranza zero e piena applicazione del controllo di vicinato.
Vorrei ricordare che già da tempo abbiamo incontrato i commercianti del quartiere, inclusi rappresentanti della comunità culturale islamica, che avevano chiesto un incontro con il sindaco per portare queste proposte concrete. Un appello rimasto purtroppo inascoltato”. Joseph Splendido, consigliere regionale della Lega, tiene alta l’attenzione sulla sua città.
“Non si tratta di provocazioni, ma di richieste di buon senso: presidio pubblico, sicurezza, partecipazione attiva dei cittadini al controllo del loro quartiere. Quartiere Ferrovia è un territorio che merita rispetto, decoro e sicurezza: non sceneggiate o parole a metà, ma fatti chiari”.
Conclude: “sindaco, è tempo che si prenda carico delle istanze reali di chi vive il quartiere ogni giorno”.