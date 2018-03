Zapponeta, liquidazione contributi abitazione in locazione. Pronti i soldi

Di:

Zapponeta – L’Amministrazione Comunale di Zapponeta informa che nelle prossime settimane verranno liquidati i contribuiti per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione per l’anno 2009. Il provvedimento segue le determine Reg. Gen n. 167 del 29/12/2010 e Reg. Settore n. 19 del 29/12/2010, con cui si procedeva a definire la graduatoria dei beneficiari e l’importo delle somme erogabili.Con questa ennesima azione di sostegno che interessa un totale di ben 22 nuclei familiari per una somma complessiva di più di € 4.500,00, il Comune di Zapponeta ha inteso proseguire nell’adempimento degli interventi di politiche sociali finalizzati a contribuire alla creazione di una rete di supporto alle famiglie zapponetane che l’Amministrazione intende garantire affinché si attuino compiutamente quei principi di solidarietà in grado di assicurare al nostro territorio ed alla nostra gente la coesione sociale necessaria ad affrontare le sfide del futuro.“L’inclusione delle categorie più svantaggiate e l’azione di sostegno a favore dei bisognosi – il commento di Palazzo di Città amnministrato da Domenico Rizzi – tornano finalemente ad essere, anche a Zapponeta, materia di azione amministrativa nel segno del cambiamento e della rinascita della nostra città e del nostro popolo”.Redazione Stato