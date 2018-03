“Storie tutte da ridere 2: la vendetta”, ritorna Gambrosier

Di:

Un giornalista con alle spalle 4 matrimoni e 5 figli capricciosi da mantenere va a lavorare al “Casoria Post”, il più grande quotidiano del mondo con oltre 1350 reporter in organico. Il protagonista della storia – lo stesso Riccardo Gambrosier – nella nuova realtà professionale si trova ben presto a dover fronteggiare una serie di fatti imprevedibili. Nel difendere e far sue le istanze dei valorosi colleghi, si attira l’antipatia del perfido editore Gennaro Esposito. Che prima lo retrocede da caporedattore centrale a inviato speciale, affidandogli ad ogni occasione servizi impossibili, poi per eliminarlo una volta per tutte, lo manda in missione in Afghanistan. Gambrosier, però, ha la pelle dura e forte dell’amicizia con l’attore Tom Hanks e con il sostegno della compagna Kate, alla fine riuscirà ad avere la meglio sul malvagio boss. Il manoscritto, che si intitola “Storie tutte da ridere 2: la vendetta”, decisamente smart e pieno di humour (44 pagine; 0,99 euro) è in vendita in formato digitale sulla piattaforma di Amazon.

Redazione Stato Quotidiano.it