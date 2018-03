Tre su tre per la squadra di Gianni Furno

Di:

Ancora una vittoria messa a segno dai ragazzi della serie C della New Volley Lucera che continuano a tenersi in testa alla classifica a pari merito con la Molfetta Pallavolo. Dettagli della partita e prossimo appuntamento. Dopo un minuto di silenzio per ricordare le vittime dei recenti attentati parigini, ieri 14 novembre, la New Volley Lucera è scesa in campo a Cassano delle Murge contro la squadra di casa con Apollo alzatore, Iuso e Chiarella centrali, Antonetti e Barbaro schiacciatori, Vantaggio opposto e Furno libero, esordio in questo ruolo per il giovanissimo giocatore. Il sestetto lucerino, con relativa facilità, ha potuto aggiungere altri 3 punti ai 6 accumulati fino ad ora, portandosi in testa alla classifica insieme alla Molfetta Pallavolo. I pochi errori in difesa ed in battuta non hanno impedito un prevedibile risultato finale di 3 a 0 che i ragazzi della New Volley Lucera hanno raggiunto con relativa facilità in poco più di 60 minuti di partita non consentendo alla squadra avversaria di mettere a segno più di 16 punti per set. Ottima prestazione per l’opposto Vantaggio che ha, più volte, chiuso gli scambi lasciando attonita la difesa avversaria. “Squadra che vince non si cambia” avrà pensato l’allenatore Gianni Furno avendo riconfermato in campo gli stessi giocatori della scorsa partita ed, evidentemente, è stata la scelta più azzeccata visto l’ottimo risultato conseguito. Conclusasi con successo la terza partita di campionato la squadra la New Volley Lucera già pensa a quella che sarà la quarta giornata di campionato, nella quale si scontrerà con la Pallavolo Murgia Sport Asd, decima in classifica con 2 punti. Ancora una volta il sestetto lucerino dovrà affrontare una trasferta che il prossimo 21 novembre sarà ad Altamura. I match si terrà presso il Palasport “Baldassarri”, alle ore 18.30.

Valeria Sorrentino