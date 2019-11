A San Severo un convegno su affido e adozione

Il Centro di ascolto per famiglie “Mano per Mano” di San Severo celebra la Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza con una riflessione sul tema dell’affido e dell’adozione. Il 20 novembre, alle 18 (accoglienza a partire dalle 17.15), presso la Biblioteca Comunale “A. Minuziano” in Largo Sanità a San Severo si terrà il convegno dal titolo “L’Amore che si dona – Affido e adozione: il valore di scelte che possono cambiare la vita”.

L’incontro si aprirà con i saluti del Sindaco di San Severo Francesco Miglio, dell’Assessore alle Politiche Sociali Simona Venditti, del Presidente della Cooperativa Agape Vincenzo Pacentra e di Don Luigi Rubino, Vicario Generale della Diocesi di San Severo. Interverranno l’avvocatessa Anna Lucia Celentano, vicepresidente della Camera Minorile di Capitanata; Basilio Fiorentino, psicoterapeuta e psicologo del consultorio familiare dell’Asl di San Giovanni Rotondo; Maria Vittoria Valoti, responsabile dei Servizi Sociali del Comune di San Severo; Alessia Piacente, coordinatrice dei Servizi Sociali del Comune di San Severo e A.T.S.. Sono previste le testimonianze di Dina De Angelis e Stefania Rispoli. Modera Ilaria Antonia Romano, assistente sociale presso il Centro di ascolto per famiglie “Mano per Mano”.

L’evento è patrocinato da Comune di San Severo, Cooperativa Agape, Asl Fg, Ambito Territoriale Alto Tavoliere, Consorzio di Cooperative Sociali Aranea e Diocesi di San Severo.

La cittadinanza è invitata a partecipare.