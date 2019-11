Anteprima. Salvatore Zingariello “Ecco cosa ne penso di Caterino, mafia, Pd, Riccardi, Commissione..”

Manfredonia, 18 novembre 2019. “I se e i ma non esistono nella vita e in politica, ma pensandoci: se potessi tornare indietro non frequenterei, anche se non ha condizionato in alcun modo la mia attività per il Comune. Zero, in alcun modo. E sfido chiunque a dimostrare il contrario“.

Lo ha detto nel pomeriggio a StatoQuotidiano il già vice sindaco del Comune di Manfredonia, Salvatore Zingariello.

Come risaputo, dopo Mattinata, Monte Sant’Angelo,negli scorsi anni, anche per i Comuni di Manfredonia e di Cerignola è stato stabilito l’affidamento, per 18 mesi, a una commissione di gestione straordinaria, per lo scioglimento del consiglio comunale, per infiltrazioni della criminalità. Il tutto ricordando come il Consiglio comunale sipontino era stato già sciolto il 21 maggio 2019 a seguito delle dimissioni del sindaco Riccardi.

Nel corso dell’intervista, spazio alle analisi della Commissione d’indagine, insediatasi in Comune, dal 9 gennaio 2019, per verificare pressioni della criminalità organizzata sulla Pubblica Amministrazione, ma anche: collegamenti diretti indiretti degli amministratori con figure collegate alla criminalità, concessioni demaniali, concessioni tout court, richiesta certificati antimafia a società interessate a servizi o appalti per conto del Comune, la situazione gestione tributi, abusivismo edile, mercato ittico, partecipate, incarichi.

Come risaputo, l’analisi della Cdi ha riguardato: il Sindaco, i membri della Giunta, i consiglieri comunali e alcuni tra i principali dirigenti delle “partecipate o di settori strategici”, controllo dei precedenti penali, di polizia, utilizzo Banca Dati SDI e l’analisi delle cointeressenze societarie. Per “rivelare legami ulteriori è stata estesa anche ai familiari fino al 4° grado di parentela e, in taluni casi, persino oltre”.

Nella prima parte spazio al rapporto “di amicizia” tra Salvatore Zingariello e Giovanni Caterino, tratto in arresto, nello scorso ottobre 2018, in quanto accusato di aver avuto un ruolo nella “strage di San Marco in Lamis” del 9 agosto 2017, dove persero la vita 4 persone, compreso Mario Luciano Romito.

Per la CDI, Giovanni Caterino è un “soggetto di spicco della mafia garganica, appartenente allo storico clan c.d. dei “Montanari”, ormai da molti anni contrapposto alla famiglia Romito“.

Nella prima parte dell’intervista, riflessioni anche sui voti ottenuti nelle campagne elettorali, sul rapporto tra rappresentanti delle istituzioni e persone collegate alla criminalità, sul concetto di mafia.

Nella seconda parte: gli accertamenti della Commissione d’indagine, il prossimo ricorso presso i Tribunali competenti. Ancora: il sistema delle proroghe, la gestione tributi, il mercato ittico, la situazione attuale di pre dissesto finanziario.

Infine: la situazione attuale del Partito Democratico, il futuro, la possibile incandidabilità, le scelte per i prossimi anni.