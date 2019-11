Bari. Vivarini “Oggi oltre le difficoltà, bravi tutti”

Bari. E’ un mister Vivarini soddisfatto nel post gara di Pagani: «Oggi oltre le difficoltà che abbiamo incontrato; gran lavoro in fase di impostazione, ma anche la fase difensiva, con cambi di gioco che non mi aspettavo così efficace, anche in virtù delle condizioni del terreno di gioco .

Se la Paganese non aveva mai perso in casa un motivo ci sarà; hanno messo in campo voglia, ma al di là di tutto per noi era troppo importante vincere. Partita caratteriale, faccio i complimenti a tutti i miei ragazzi; oggi l’analisi tecnica, con un campo al limite, lasciano il tempo che trovano; bravi i ragazzi ad andare oltre.

Lo avevo detto, avrebbe vinto la squadra con più voglia. Abbiamo avuto occasioni, siamo cresciuti nella ripresa, in particolare a centrocampo. Bravo Simeri a crederci sulla respinta e servire Antenucci, ma tutti hanno giocato una gran partita con tutte le difficoltà che abbiamo trovato. Ovvio che ancora dobbiamo limare e migliorare alcune situazioni. Possiamo lavorare su due moduli, ma posso essere soddisfatto perché risultiamo efficaci con entrambi. Importante proseguire sulla via della continuità.

Decimo risultato utile ma per noi deve essere la normalità , per Bari la ricerca del risultato deve essere costante; noi ci siamo e ci saremo fino alla fine, i campionati si decidono a marzo – aprile».