Classicamente I Matinée della Sala Fedora con la pianista Sabrina Rotondi

, rassegna musicale con la direzione artistica del pianista cerignolano di fama internazionale, il quale non ha bisogno di presentazioni. Rassegna musicale di grande successo riecheggiante i cosiddetti “concerti-aperitivo” così come le grandi città italiane ed estere da Roma a Firenze, da Bologna a New York, da Milano a Londra, da Torino a Vienna, da Bruxelles a Parigi e da anni ormai anche a Foggia, città che ha dato i natali al genio di

IMMAGINE IN ALLEGATO (PH ALESSIO DE PALMA)

Ospite dell’ultimo appuntamento della rassegna lo scorso 17 novembre una giovane, ma già affermata pianista di Noicattaro Sabrina Rotondi, classe 1996, diplomata presso il conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari sotto la guida di Maria Cristina Caldarola, attualmente è studentessa al biennio specialistico di musica di insieme e al corso preaccademico di composizione presso l’istituzione musicale barese, vincitrice di concorsi pianistici nazionali ed internazionali. La Rotondi ha regalato al pubblico foggiano attento e partecipe in una disposizione di sedie “alla francese” creando una maggiore “intimità” tra esecutore ed ascoltatore, un programma ampio e variegato spaziando dal genio di Johann Sebastian Bach con 4 duetti all’apparenza simili alle Invenzioni a due voci, ma ad un più attento ascolto risultano tecnicamente più difficili e nonostante i circa 300 anni molto attuali con cromatismi preannunciando di gran lunga la musica jazz, in cui la musica va avanti, è proiettata in avanti, in “una evolution come se qualcuno dovesse rincorrerla” come giustamente afferma Mastroserio; passando per il genio romantico pregno di sentimentalismo, melodismo, cantabilità, Sehnsucht tipicamente romantica della musica di Franz Schubert, anch’egli come Bach precursore del jazz attraverso accordi di nona, di undicesima non propriamente classici o romantici, bensì moderni.

Classicità e modernità perfettamente eseguiti e coesi dalle mani di Silvia Rotondi, dotata di un tocco lieve ma presente e un suono puro, ancestrale, spirituale come la musica di Bach impone che sia. Suono presente e vigoroso nella seconda parte del concerto con autori contemporanei: dall’impressionismo di Claude Debussy, la musica che “impressiona”, coglie attimi in un determinato momento, diverso da quello immediatamente precedente e da quello immediatamente successivo, così proprio come un dipinto di Monet, di Manet o di Pizarro, al tango del compositore barese del secolo scorso Franco Casavola, alla “postdodecafonia” della musica di Luciano Berio, una musica moderna proiettata verso “dietro”, verso il “neoclassico”, una “modernità provocatoria con strutturalità classica alla maniera di Igor Stravinsky”, come afferma Mastroserio.

Il concerto si conclude con un compositore jazz trentasettenne Livio Minafra, con la sua Danza Tartara, composizione dedicata alla antica cultura Tartara, pregna di folklore, ritmo, ballabile, molto apprezzato dal pubblico della Sala Fedora, come apprezzata è stata l’ottima esecuzione di Sabrina Rotondi. Un concerto travolgente, bello, per concludere con le parole di Mastroserio: “La bellezza in quanto tale trafigge così come il dolore… la musica deve trafiggere, dunque positività e negatività sono sullo stesso livello…”

A cura di Alessio Walter De Palma