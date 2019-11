Enoagrimm. Sventato furto di oltre 100 quintali di olive

San Severo. Sventato furto di oltre 100 quintali di olive del tipo Peranzana al frantoio Enoagrimm in San Severo alla via Pietro Nenni. È successo nella notte tra sabato e domenica. Alle 2 circa mentre gli operai del frantoio erano intenti nella molitura delle olive, considerato che in questo periodo i macchinari sono in funzione 24 ore al giorno, un dipendente si è accorto che qualcuno, al buio, sgattaiolando dietro i cassoni portava via le olive scaricate in giornata alla rinfusa nel piazzale della Enoagrimm in attesa di moliture.

I ladri erano sicuri di non essere notati in quanto coperti da numerose file di bins accostati a tutta altezza pieni di olive e posti nel medesimo piazzale. Subito è stato allertato il proprietario dell’azienda che ha suggerito ai dipendenti di fare finta di niente e continuare indisturbati il loro lavoro di molitura in attesa dei Carabinieri tempestivamente allertati su quanto stava accadendo. Intanto i malintenzionati continuavano a trasportare le olive dal piazzale verso un camion parcheggiato oltre il muro di cinta della Enoagrimm. In pochi minuti sono giunti sul posto i carabinieri che hanno arrestato in flagranza di reato solo uno dei presunti ladri, mentre altri si sono dati alla fuga nei campi facendo perdere le proprie tracce.

Il quantitativo di olive trafugato è stato recuperato per intero. Indagini sono in corso per identificare i complici dell’uomo fermato. Intanto dall’azienda ringraziano i militari per l’immediato intervento. “Solo con l’assidua collaborazione tra cittadini, imprenditori e forze dell’ordine – spiegano dall’azienda – è possibile affermare la legalità su questo territorio, salvaguardando le attività produttive, l’occupazione e il prodotto interno lordo della città”.