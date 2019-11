La squadra della Lega nel direttivo provinciale e nelle città (nomi)

“Nel 2020 abbiamo il dovere morale nei confronti dei nostri conterranei di riuscire a ridare dignità alla Puglia e per questo c’è l’assoluto bisogno di ramificarci sui territori per poter avere il contatto diretto con ogni singolo cittadino che voglia avere volontà di combattere un sistema che da 15 anni tiene sotto scacco una Regione bella e importante come la nostra”. Lo scrive in una nota il segretario provinciale della Lega

“In quest’ottica la Lega di Capitanata ha proceduto a nuove nomine del Direttivo Provinciale e delle Segreterie cittadine, per garantire un lavoro sempre maggiore ed una capacità di aggregazione e di inclusione che avranno l’obiettivo di dare il miglior risultato possibile al partito guidato da Matteo Salvini e dal Segretario Regionale Lega Puglia, On. Luigi D’Eramo”.

Nomine nel Direttivo Provinciale

Alessandro Liggieri, Antonella Pontonio Antonio Bonavita Bellissario Masi Carlo Virgilio Mauro Cappucci Michele Gesualdo, Nicola Maffione, Salvatore D’Arenzo.

Nomine Segretari cittadini

Cagnano Varano: Angelo Di Nauta, Carpino: Mario Draicchio, Castelluccio Valmaggiore: Vito Volpe, Cerignola: Vincenzo Specchio, Chieuti: Angelo Rubino, Manfredonia: Maria Morelli. Commissario, Antonio Novelli-Maristella Di Lorenzo

Sub-Commissari Ordona: Michele Nota, San Giovanni Rotondo: Marianna Natale, Sannicandro: Antonio Berardi, San Marco in Lamis: Daniele Raffaele, Serracapriola: Michele Leombruno, Torremaggiore: Primiano Di Mauro, Commissario, Guida Trilli, Sub-Commissario, Vieste: Giovanni Medina