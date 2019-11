“L’importanza dei legami che cambiano la vita alle persone”

“Nel fondo della nostra identità sono depositati gli incontri che ci hanno cambiato profondamente”. Dalla viva voce dell’autore, il nucleo di questo nuovo libro:Come quello tra Paul McCartney e John Lennon, Ernesto e Juan Martin Guevara, oppure tra Nelson Mandela e il suo carceriere. Storie straordinarie e storie di tutti i giorni o, ancora, Scintille, com’è il titolo del nuovo libro di, per settimane in vetta alle classifiche e pubblicato da Einaudi, proprio come il precedente Controvento, caso editoriale da centomila lettori., alle ore 19, lo scrittore e giornalista che racconta la vita – i viaggi, gli incontri, noi stessi – presenta il suo libro nello spazio live delladi Foggia, incontrando per la prima volta i lettori della libreria. A conversare con Federico Pace, la libraia

Scintille. Storie e incontri che decidono i nostri destini (Einaudi, 2019; pagine 220). “Nessun uomo è un’isola. Ciascuno di noi viene toccato, illuminato, travolto e mutato da un incontro. Da un’amicizia o un amore. Da una sorella o un padre. Ma anche da chi ha acceso il desiderio e poi è svanito. Un viaggio nel cuore segreto di quelle relazioni, di quei sentimenti, che danno un senso alla nostra vita”. Quanto misteriosi e abissali sono i legami che tengono insieme le famiglie? Quale sortilegio innesca la fiamma che spinge due persone ad amarsi? Dove nasce la tensione che dura una vita intera tra una madre e un figlio? Perché un fratello e una sorella diventano più forti tenendosi stretti l’uno all’altra? Come spiegare la compassione che affiora dalla rivalità? Quanto dura la scia di quel che si è provato quando un grande amore si dissolve? Raccontando le relazioni e i legami che in ogni momento della nostra esistenza intessiamo con chi ci sta accanto per sempre o solo per un breve tratto di vita, Federico Pace ci svela la natura vertiginosa e incerta dei rapporti, entra nel cuore pulsante dei sentimenti che alimentano la nostra quotidianità e danno senso a ciò che siamo. Perché è sempre dall’incontro con l’altro che vengono decisi i nostri destini.

Federico Pace. Nato nel 1967 a Roma, dove vive. Scrittore e giornalista, da vent’anni lavora per il gruppo editoriale Gedi. Per Einaudi ha pubblicato Senza volo. Storie e luoghi per viaggiare con lentezza (2008), Controvento. Storie e viaggi che cambiano la vita (2017) e Scintille. Storie e incontri che decidono i nostri destini (2019). È online sul sito www.federicopace.eu.