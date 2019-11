“Link Foggia e mi riconosci: il lavoro nei beni culturali”

Mercoledì 20 Novembre alle 16.30 nell’aula V del Dipartimento di Studi Umanistici, l’associazione studentesca Link Foggia insieme a “Mi Riconosci? Sono un professionista dei beni culturali”, associazione nazionale di lavoratori del mondo dei beni culturali promuove un incontro informativo sul tema.

Il lavoro nei beni culturali è uno dei contesti più precari della nostra realtà nazionale, ma allo stesso tempo uno di quelli con maggiore specializzazione: si parla quasi sempre di laureati magistrali, se non di soggetti ancora più specializzati.

L’iniziativa di “Mi Riconosci?” nasce alla fine del 2015 dalla volontà di un gruppo di professionisti (o aspiranti tali) del mondo dei beni culturali (studenti e laureati, lavoratori e in cerca di occupazione) di cambiare la realtà lavorativa del settore.

Situazione che si presenta complessa e articolata: professioni del tutto ignorate, quali educatori museali o paleontologi, o riconosciute solo in teoria e in attesa di decreti attuativi (come archeologi, antropologi, bibliotecari…), o in attesa della fine di processi lunghi anni, quali i restauratori. Tutti, dagli storici dell’arte, agli archivisti, fino ai diagnosti, abbiamo in comune gli stessi problemi: sviliti, sottovalutati, sottopagati, socialmente denigrati.