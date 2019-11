, 18 novembre 2019. Un pedone è stato investito accidentalmente stamani in via Palatella angolo via Tribuna a Manfredonia.

L’autista del mezzo ha prestato immediatamente i soccorsi all’uomo.

Sul posto gli operatori della Polizia locale e i sanitari del 118.

L’uomo investito ha fatto ricorso alle cure mediche. La circolazione è in seguito tornata alla normalità.