Manfredonia. Ogni maledetto lunedì.. al “mercatino di Monticchio”

, stanchi che i banconi per la vendita della propria merce vengano utilizzati per feste improvvisate, con decine di bottiglie abbandonate, vetri rotti, scritte sui muri e rifiuti di ogni genere ovunque.

Mostrando delle foto molto eloquenti lamentano: “Questo è lo scempio che tutti i lunedì noi commercianti del mercatino di Monticchio ci ritroviamo davanti e nessuno ha mai fatto niente”. Quindi, spiegano che ogni sabato sera è pieno di autovetture e di ragazzi che si ubriacano e schiamazzano fino a tarda ora e che addirittura il lunedì spesso trovano anche feci e vomito.

“Sono soprattutto minorenni”, raccontano allibiti. “Il nostro intento è di cercare di far arrivare la nostra voce agli enti preposti per far installare dei divieti di accesso e di sosta nella zona mercatale”.

Ecco, dunque, il suggerimento dei commercianti, che durante la settimana utilizzano quotidianamente l’area inaugurata nel dicembre 2013 per vendere abbigliamento, frutta, pesce e numerosi altri articoli: “Basterebbe mettere un divieto di accesso e di sosta dalle 20:00 alle 5:00 del mattino e multare chi li ignora”. Lì dove il buonsenso arriva, infatti, occorrono contromisure.

“Non se ne può più”, concludono stanchi, ma non rassegnati, con la speranza che questo incredibile stato di cose possa trovare soluzione.

Maria Teresa Valente