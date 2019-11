Operazione “Discovery fly”: decine di giovani truffati. Anche a Foggia

Truffa delle offerte di lavoro: indagate quattro persone. Giovani in cerca di lavoro “arruolati” per attività di brokeraggio con un contratto truccato che li impegnava a comprare pacchetti vacanze per un valore di circa 2000 euro, destinati poi alla vendita porta a porta. Decine di giovani alla prima occupazione sono stati così raggirati in tutta Italia e in particolare nelle province di Gorizia, Udine, Treviso, Venezia, Padova, Varese, Taranto, Ragusa e Foggia. E’ quanto emerge dalle indagini del comando provinciale della guardia di finanza di Gorizia nell’ambito dell’operazione “

I militari hanno effettuato perquisizioni e sequestri nei confronti di 4 indagati “complici” del raggiro: una donna di 39 anni (M.B.) residente a Cormons, una coppia di due coniugi (lui R.A., 52enne e lei D. V. di 47 anni) residenti a Marcon (ve) e un quarto uomo (D.V. di 49 anni) residente a Mestre, tutti indagati per truffa.

I giovani in cerca di lavoro venivano agganciati mediante la pubblicazione su vari siti internet di annunci relativi ad un’offerta di lavoro.

Lo riporta ilgazzettino.it

(Fonte: ilgazzettino.it)