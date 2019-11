Persichella “Solidarietà al consigliere Di Fonso, violenza assurda”

Bari, 18 novembre 2019. Il Presidente di AMIU Puglia Avvocatotestimonia la sua solidarietà al Consigliere del Comune di Foggia Di Fonso.

“A nome del Consiglio di Amministrazione di Amiu Puglia s.p.a., esprimo solidarietà al

consigliere comunale Massimiliano Di Fonso, brutalmente aggredito nei giorni scorsi. Non è

ammissibile che un cittadino sia malmenato solo per aveva rimproverato alcuni incivili intenti ad abbandonare illecitamente rifiuti in spregio a qualsiasi regola di civiltà.

É assurdo pensare che gesti di civiltà come quello del consigliere Di Fonso possano avere simili violente conseguenze. Il rispetto delle regole è alla base di una società civile e lascia basiti che si debba mettere a repentaglio la propria incolumità per farle rispettare.

Al consigliere Di Fonso rivolgo i miei più sinceri auguri di pronta guarigione e la mia piena e assoluta solidarietà.”