Puglia: Tempo in temporaneo miglioramento

METEO. LUNEDI’ : La perturbazione giunta ieri si allontana lasciando in eredità correnti occidentali che portano annuvolamenti e qualche fenomeno sui settori occidentali di Molise e Basilicata. Meglio sui restanti settori pur con nubi alte di passaggio. Venti deboli o moderati dai quadranti sud occidentali. Zero termico nell’intorno di 2150 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto da molto mosso a mosso.

MARTEDI’: una nuova circolazione instabile transiterà sull’Italia responsabile di un cielo irregolarmente nuvoloso soprattutto sui versanti tirrenici. Non mancheranno quindi piogge e qualche temporale in particolare sull’Appennino molisano e la Basilicata tirrenica. Tra il pomeriggio e la serata qualche rovescio non è escluso anche sulle Murge e la Puglia ionica. Temperature in aumento nei valori minimi stazionarie le massime. Le correnti saranno moderate di Scirocco, Mar Ionio molto mosso da poco mosso a mosso l’Adriatico.

Mercoledì 20 Novembre