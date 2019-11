“Realizzazione di strutture leggere per l’accoglienza dei croceristi nei porti di Barletta, Monopoli e Manfredonia“: è la base del progetto ““, presentato stamani presso la sala conferenze dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, a Bari.

Le strutture previste nei porti di Manfredonia, Barletta e Monopoli saranno costituite da un modulo nel quale si svolgerà attività di Infopoint, accoglienza per le operazioni di imbarco e sbarco, controlli di sicurezza. Avrà una dimensione di 15 metri per 13 e sarà alto 4 metri, con una superficie utile di 133 metri quadrati. Consterà di una hall di 80 metri quadri, due

uffici da 10 metri quadri, area per i controlli di 15 metri quadri.

Lo riporta barlettanews24