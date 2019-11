Ti pagano per viverci: Candela (Foggia)

Essere pagati per trasferirsi in un determinato paese. Non è la prima volta che si parla di piccoli comuni, isole o borghi semi disabitati disposti a pagare chi accetta di spostare la residenza. Le motivazioni, spesso sono legate alla necessità di far ripartire le attività, ripopolare la zona e valorizzare il territorio.

C’è anche l’Italia e più precisamente il paesino di Candela, in provincia di Foggia, tra i luoghi che pagano per trasferirsi. Gli abitanti sono solo 2,700 contro gli 8mila di alcuni anni fa. Il Comune, quindi offre 2mila euro alle famiglie che decidono di prendere la residenza a Candela. Il programma è ben illustrato a questa pagina (Comune di CANDELA (Foggia) ma in sostanza ai single saranno dati 800 euro, 1200 euro per le coppie, 1800 euro per le famiglie con un figlio e 2 mila per chi ha 2 o 3 figli. Inoltre, sono anche previsti sgravi per bollette, sconti sulla tassa rifiuti e bonus per gli asili.

Lo scrive Investireoggi.it

Fonte immagine: borghiautentici.it