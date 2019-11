Una “Città unita” a Troia

Nella giornata di Sabato 16 Novembre è nato a Troia un nuovo Movimento Politico Socio culturale: “CITTA’ UNITA”.

Il Movimento scaturisce dall’esperienza elettorale della lista “Città Libera” che, lo scorso maggio, ha partecipato alle elezioni comunali di Troia. A tale realtà si sono avvicinati altri amici che hanno favorito la costituzione del nuovo movimento. I motivi vanno ricercati nella volontà di intervenire nell’ambito sociale per ricostruire legami comunitari e solidaristici, nonché nell’entusiasmo e nell’amore per il paese di alcuni cittadini troiani.

Tale Movimento si colloca nell’ampio spazio socio-culturale, politico, ma anche del tempo libero organizzato, disponibile in ambito cittadino e intende promuovere iniziative formative e non con particolare interesse per lo sport, per il tempo libero, per le arti, per la scuola, per il turismo, per la salute, per la solidarietà umana e sociale, per l’educazione permanente e ricorrente.

Primo Presidente è stato eletto all’unanimità il dott. Donato Lombardi

Il Consiglio Direttivo è risultato, quindi, così composto:

Presidente: Lombardi Donato Vigile del Fuoco

Vice Presidente: Frisoli Domenico Ferroviere

Segretario/Tesoriere: Berardi Antonio Ingegnere

Consigliere: Cavalieri Maria Rosaria Commercialista

Consigliere: Spera Secondino Infermiere in pensione

Entrano a far parte di diritto, come da statuto, nel Consiglio Direttivo i

Consiglieri Comunali di Troia:

Beccia Edoardo

Moffa Vincenzo

Pillo Dina

Roseto Grazia

Il Collegio dei Probiviri è così composto:

La Bella Domenico (presidente)

Tortorella Giovanna

Marino Giancarlo.

“Ringrazio tutti per la fiducia accordatami – dice il neo presidente Lombardi –il mio impegno sarà massimo nel raggiungimento degli obiettivi che il nostro movimento si è dato. Proporremo dibattiti sui temi di attualità politica e sociale con particolare riferimento alle problematiche della comunità troiana, promuoveremo con continuità ed attenzione iniziative a carattere culturale, ricreativo e turistico. Porremo particolare attenzione ai problemi della solidarietà, del disagio giovanile e dei diversamente abili. A tal fine, tra le prime iniziative, vi sarà senz’altro un convegno sul mondo della disabilità e un corso di formazione di BLSD.” “Ci impegneremo – continua il presidente – a coinvolgere le tante associazioni presenti sul territorio; con loro volgiamo dialogare, con loro vogliamo rendere più viva la nostra città”.

Hanno preso parte alla serata Politici di rilievo come Pino Romano, presidente della “commissione sanità” della Regione Puglia, appartenente al Movimento “Senso Civico”; Giannicola De Leonardis, consigliere regionale di Fratelli D’Italia; Pino Lonigro e Sabino Colangelo ex Consiglieri Regionali; Giandonato La Salandra, commissario provinciale di Fratelli D’Italia; Ciccio D’Emilio, consigliere comunale di Foggia.

CITTA’ UNITA