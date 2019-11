Webbin Volley Club Manfredonia: i ragazzi della serie D si arrendono al tiebreak

Seconda sconfitta consecutiva al quinto set per la Webbin Volley Club Manfredonia. Com’era già successo sette giorni prima contro il Terlizzi, il tiebreak è fatale anche contro la BCC New Mater Castellana Grotte e così i ragazzi allenati da Angelo Rinaldi sono costretti a rimandare la prima vittoria casalinga di questo campionato.

La partenza è all’insegna dell’equilibrio. Le due squadre vanno a braccetto per l’intera prima frazione, un paio di punti in più di là (10-12 per il Castellana), un paio di punti in più di qua (14-12 per il Manfredonia), fino al 19-19. Sul 22-23 sono però gli ospiti a mettere a terra le due palle decisive per la conquista del set, che si chiude perciò con il punteggio di 22-25.

Nella seconda frazione la musica cambia. Dopo uno 0-3 iniziale dovuto al contraccolpo psicologico del set perso, Stefano Attanasio e compagni mettono a segno sette punti consecutivi e comandano nel gioco e nel punteggio (7-3, poi 13-5 e 17-9). Sul 22-13 i sipontini raggiungono il massimo vantaggio ma, a un passo dal traguardo, non riescono a chiudere. La New Mater si avvicina poco a poco, un primo parziale di 1-5 per gli ospiti porta il punteggio sul 23-18, poi un altro 1-5 e il set si riapre clamorosamente (24-23). È infine una battuta sbagliata a far pendere l’ago della bilancia dalla parte dei bianco-azzurri, che si portano sull’1-1 (25-23).

Nel terzo set fino al 9-9 l’equilibrio è pressoché totale, poi la compagine barese prova a scappar via (10-15), ma la Webbin riesce quasi a riprenderla (18-20). Sul più bello però, quando è il momento di moltiplicare le forze per aggiudicarsi il rush finale, la squadra di casa va in blackout e subisce cinque punti consecutivi (18-25), cedendo così la frazione agli avversari.

Il quarto set si apre con un guizzo della New Mater, subito avanti 2-6, ma i sipontini, feriti, reagiscono e raggiungono la parità sul 9-9. Si va avanti combattendo su ogni palla e la frazione non riesce ancora a trovare un padrone (13-13, poi 18-18 e 21-21). Vicina alla linea del traguardo, Castellana spinge e arriva al matchball sul 22-24. La partita sembra chiusa e i tre punti assegnati ma, con un impeto d’orgoglio e l’importante spinta del pubblico amico, i bianco-azzurri riescono ad annullare il primo e anche il secondo matchball e a vincere poi il set con il punteggio di 26-24.

La formazione ospite parte con il piede sull’acceleratore nella quinta e decisiva frazione (0-4, che diventa 4-8 al cambio di campo), ma il Manfredonia non molla e si riporta sotto (8-9). Dopo un timeout per riordinare le idee, la maggiore lucidità e precisione dei ragazzi di Castellana decide la partita: i baresi si aggiudicano sei degli ultimi otto punti giocati e con il punteggio di 10-15 cala il sipario su una bella gara durata quasi due ore e mezza.

Un punto in cascina quindi per un Manfredonia comunque combattivo e ora sesto in una classifica che continua a vedere la Don Milani Volley Bari prima a punteggio pieno. Nel prossimo incontro, in programma sabato 23 novembre alle 18.00, la Webbin sarà ospite del Volley Club Locorotondo.

Risultati Serie D maschile (3^ giornata):

A Piedi Liberi Redfox Barletta-Volley Club Locorotondo 3-2

Webbin Volley Club Manfredonia- BCC New Mater Castellana Grotte 2-3 (22-25/25-23/18-25/26-24/10-15)

Don Milani Volley Bari-Enfoservice Altamura 3-0

Volley Cassano-Matervolley Castellana Grotte 3-0

Doni Bomboniere Terlizzi-New Volley Gioia 3-0

Fincons Group Bari-New Volley RAF Santeramo in Colle 0-3

Classifica Serie D maschile:

1) Don Milani Volley Bari…..9

2) Volley Cassano…..7

3) BCC New Mater Castellana Grotte…..6

3) New Volley RAF Santeramo in Colle…..6

3) Doni Bomboniere Terlizzi…..6

6) Webbin Volley Club Manfredonia…..5

7) A Piedi Liberi Redfox Barletta…..4

7) Matervolley Castellana Grotte…..4

7) Volley Club Locorotondo…..4

10) New Volley Gioia…..3

11) Enfoservice Altamura…..0

11) Fincons Group Bari…..0

