Azzarone si piega a Emiliano “Piemontese Vice presidente, Capitanata degna”

Foggia, 18 novembre 2020. “La Puglia ha un nuovo governo, pronto e deciso ad assumere tutte le responsabilità connesse all’emergenza presente e alle ambizioni future della regione. Spicca la scelta del presidente Michele Emiliano, al quale siamo grati per il riconoscimento al nostro territorio, di affidare a Raffaele Piemontese la vice presidenza della Giunta e una quantità e qualità di deleghe obiettivamente superiore a quelle esercitate con competenza e innovazione nella prima legislatura”. Lo dichiara Lia Azzarone, segretario provinciale del Partito Democratico foggiano

“In particolare, è da annotare la più diretta e immediata connessione tra le funzioni relative alla programmazione, fondi europei inclusi, e alle infrastrutture che promette di accelerare l’iter di finanziamento e realizzazione di quanto necessario a supportare e accelerare i processi di sviluppo economico e occupazione. Così come l’assunzione diretta del gover-no delle scelte in materia di difesa del suolo e rischio sismico, strategiche per la tutela e la valorizzazione delle aree interne dei Monti Dauni e del Gargano. La seconda ondata della pandemia da Covid-19 ha reso particolarmente gravoso e complesso l’avvio della legislatura, pur tuttavia sono certa che l’emergenza sarà superata e tutti potremo tornare a concentrarci sui temi strategici del governo della Puglia”, termina nella nota.