C5 Manfredonia, opere urbanizzazione primaria: accertamento 1.800.000 entrata

Manfredonia, 18 novembre 2020. “Comparto CA5 del vigente PRG – Realizzazione opere di urbanizzazione primaria. Accertamento entrate ed impegno di spesa”: con recente atto del Dirigente del settore urbanistica e sviluppo sostenibile del Comune di Manfredonia, è stata accertata la somma di € 1.800.000,00 al capitolo 687 in Entrata del Bilancio per

l’esercizio finanziario 2020; la relativa somma è stata impegnata per l’e.f. 2020.

ATTO INTEGRALE > 2020_1265_det(determina accertamento_CA5_rev)

LA VICENDA. A seguito della approvazione della lottizzazione del Comparto CA5 e della sottoscrizione della relativa Convenzione, a garanzia degli obblighi riguardanti l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, i lottizzanti consegnavano al Comune la polizza fideiussoria stipulata con la soc. Unipol s.p.a. (oggi UnipolSai Assicurazioni s.p.a.) n. 96/46325752 del 20.11.2006, per un importo pari ad € 6.043.449,59 di cui €4.439.173,46 a garanzia delle opere di urbanizzazione primaria e € 1.604.276,13 a garanzia delle urbanizzazioni secondarie.

Con determina n. 368/2015 il Dirigente del Comune di Manfredonia del competente settore

comunale provvedeva: “1. di prendere atto del mancato completamento delle opere di “urbanizzazione primaria” del comparto edificatorio CA5, quale grave inadempimento alle

obbligazioni assunte con la convenzione del 20.11.2006…; 2. di procedere, pertanto,

all’escussione della polizza fideiussoria emessa dalla UNIPOL Assicurazioni – agenzia di

Manfredonia n. 362/96/46325752 sottoscritta in data 16.11.2006 per la somma di €

1.800.000,00, importo determinato, in via cautelativa, come da relazione allegata…. lasciando altresì ferma ed impregiudicata la garanzia di € 1.604.276,13 per le urbanizzazioni secondarie che ad oggi sono ancora in via di ricognizione;

– con atto di citazione notificato in data 19.5.2015, la soc. UnipolSai instaurava dinanzi al

Tribunale di Foggia un giudizio di accertamento negativo finalizzato a far dichiarare la

illegittimità della escussione; chiedeva in via gradata il rimborso delle somme che fosse

condannata a versare al Comune nei confronti dei privati lottizzanti;

– il Comune si costituiva nel giudizio per chiedere non solo il rigetto della domanda proposta dalla soc. UnipolSai, ma anche in via riconvenzionale la sua condanna a versare le somme garantite;

– con sentenza n.340/2020 del 12.2.2020, il Tribunale di Foggia, accogliendo la domanda

spiegata in via riconvenzionale dal Comune di Manfredonia nel giudizio R.G. n.3942/2015, ha condannato UNIPOLSAI S.p.A. al pagamento di € 1.800.000,00 a titolo di escussione della polizza fideiussoria a suo tempo prestata in favore dei singoli lottizzanti aderenti alla

Convenzione urbanistica sottoscritta per il Comparto edificatorio CA5, riconoscendo nello stesso tempo il diritto di rivalsa di UNIPOLSAI S.p.A. nei confronti del Consorzio CA5 e degli

stessi lottizzanti;

– il Consorzio CA5 ed i singoli lottizzanti hanno promosso appello per chiedere la riforma di

detta sentenza dinanzi alla Corte d’Appello di Bari (giudizio R.G. N.382/2020) e con separata istanza (R.G.382-1/2020) ne hanno chiesto la sospensione dell’efficacia;

– la Corte d’Appello, con successiva ordinanza, ha respinto la richiesta di sospensione

dell’efficacia della sentenza appellata;

– nel frattempo, UNIPOLSAI S.p.A., in adempimento spontaneo della citata sentenza, ha già

versato al Comune l’importo stabilito in sentenza di € 1.800.000,00, maggiorato delle spese legali;

– il Consorzio CA5 con più note, e da ultimo con nota del 15 maggio 2020 trasmessa via pec in pari data, ha chiesto al Comune di poter ugualmente completare le opere di urbanizzazione del relativo comparto e, precisamente, ha invitato il Comune a:

a) concedere al Consorzio la possibilità di eseguire direttamente le opere in adempimento della Convenzione, previo rilascio del p.d.c. per il completamento delle

stesse, avendo il Comune in garanzia dell’esatto adempimento di tale obbligazione,

anziché una polizza fideiussoria, la somma di € 1,800 ml già in suo possesso;

b) svincolare progressivamente detta somma a garanzia di pari passo con l’emissione

dei singoli Stati di Avanzamento dei Lavori, predisposti dal DL e controfirmati dalle

imprese appaltatrici e dal presidente del Consorzio, in modo che quest’ultimo possa

procedere al pagamento del relativo SAL, e così, man mano, fino al completamento ed

alla verifica della regolare esecuzione dei lavori; dopo il collaudo finale, il Comune

restituirà al Consorzio le somme ancora in suo possesso, pari alla differenza tra

l’importo a garanzia di € 1,8 ml e quanto versato sulla base dei SAL, compreso il SAL

finale;

c) consentire l’estinzione sia della polizza a garanzia delle opere primarie sia quella a

garanzia delle secondarie (avendo, per queste ultime, i lottizzanti versato le somme

chieste dal Comune al momento del rilascio dei p.d.c.);

d) definire il contenzioso in corso con la rinuncia al giudizio pendente in appello da

parte del Consorzio e l’adesione delle altre Parti.

– sempre il Consorzio CA5, con nota di trasmissione inviata via pec in data 9 giugno 2020, ha inoltrato all’Ufficio Tecnico Comunale una formale istanza di permesso di costruire per il

completamento delle opere di urbanizzazione del Comparto CA5 con allegata

documentazione-

La determinazione è stata adottata, anche “vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 86 del 20/07/2020 con la quale si è stabilito di accettare la proposta di componimento bonario avanzata dal Consorzio CA5 e si è autorizzato il Dirigente del 6° Settore alla sottoscrizione dell’accordo bonario nei limiti e nei termini di cui alla citata deliberazione commissariale n. 86/2020″.