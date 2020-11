Caos al parcheggio di via Manfredi, verso cancello automatico per i residenti

Foggia. Risolta la questione del parcheggio sopraelevato di via Manfredi a Foggia di proprietà di Ataf spa dove, regolarmente, essendo un luogo privato e non pubblico, si parcheggiava ogni giorno senza pagare. La questione è stata posta al cda dell’azienda dal consigliere comunale Dario Iacovangelo con il supporto dell’ing. Ciuffreda: “Ataf ci ha risposto che non essendo un luogo pubblico ma una proprietà privata gli ausiliari del traffico e la polizia municipale non possono intervenire per le multe. E’ stata rimossa la cartellonistica presente all’ingresso e si è deciso, in tempi rapidi, di installare un cancello automatico in modo da trasformarlo in parcheggio, con tariffa mensile, a servizio di tutti i residenti della zona che volessero utilizzarlo”.

Nella nota di risposta inviata da Ataf si legge che i posti disponibili sono 65 è si è stimato un ritorno per Ataf di 50mila euro l’anno.