Casa Sollievo. Ambulanze in fila come al supermercato. La verità: “Per sbarellare attese di ore”

(statoquotidiano, 11:47). San Giovanni Rotondo, 18 novembre 2020. C’è la sanità in Puglia raccontata attraverso le note stampa e gli annunci. C’è la sanità in Puglia raccontata attraverso le immagini. Nell’emergenza Covid che sta interessando, preoccupando, attivando, l’intera Regione, delle riprese fotografano in modo impietoso l’attuale situazione ospedaliera della Capitanata: ambulanze in fila come al supermercato, nell’area del Pronto Soccorso di Casa Sollievo della Sofferenza (ma eguali immagini sono giunte, nelle scorse settimane, dal Policlinico Riuniti), con autisti in attesa di essere chiamati, come se fossero in attesa del loro numero.

Il video che si allega testimonia oggettivamente quando detto: “Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto…”: l’emergenza Covid, e i pazienti Covid, rappresentano un ulteriore “macigno” (o esimente, se volete) di una struttura che non regge, di una struttura complessiva che non riesce a fronteggiare l’emergenza in atto.

Oltre a quanto raccontato da inizio emergenza, nel febbraio 2020, dalle ore 14 l’arrivo di un’ambulanza (altre dalle 10) nella citata area del Pronto Soccorso. Alle ore 20.15 lo “sbarellamento”, dunque l’ingresso. Complessivamente la situazione (relativamente al video che si allega) è migliorata verso tarda sera.

Una fila al supermercato, dunque, con ambulanze provenienti (con i relativi codici) dall’intera Provincia. Questa è la sanità in Puglia raccontata in un video registrato in una tarda serata del 17 novembre.

Fondamentale allegare le dichiarazioni integrali del Governatore-bis, Michele Emiliano, il giorno dell’annuncio della seconda ondata Covid in Puglia. Era il 27 agosto 2020. Circa 3 mesi fa. Ai lettori una riflessione sulle dichiarazioni del Presidente. Interessanti anche le dichiarazioni continue del dottor Pierluigi Lopalco, l’epidemiologico al quale Emiliano ha affidato la base per gli interventi dell’emergenza Covid in Puglia, per poi consegnarli, come premio, l’assessorato alla sanità pugliese.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it