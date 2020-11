Castrignanò attacca Dattoli “DEU a regime nel 2021, con il suo mandato scaduto”

Foggia, 18 novembre 2020. “Mentre si leva alto il grido d’allarme degli operatori della Rianimazione e quello di dolore dei pazienti che dopo essere stati ammassati al Pronto Soccorso non trovano un posto letto di terapia intensiva, il nostro direttore Dattoli, con grande senso di irresponsabilità, ci informa, come se niente fosse, che l’Ospedale dell’Emergenza (DEU) compresa la Rianimazione, non andrà a regime prima di febbraio-marzo 2021, quando cioè (Dio non voglia) ci potrebbero essere stati già tanti decessi e lui sarà partito per altri lidi, visto che il suo mandato è già scaduto”.

Lo scrive in una nota odierna la responsabile della sez. foggiana del TDM, dr.ssa M. Rosaria Castrignanò.

“Ma se il Direttore dei lavori, Pippo Cavaliere, sostiene che tutto è a posto, perchè non si attivano immediatamente i posti di terapia intensiva del DEU dei quali c’è un disperato bisogno? Se il nuovo DEU deve essere NO-COVID, non rappresenta, esso, una ulteriore possibilità di separazione dei ricoveri severi COVID da quelli non COVID, potendo ospitare i pazienti affetti da altre patologie che necessitano di rianimazione e che oggi, con la saturazione delle attuali terapie intensive, rischiano di non avere adeguata assistenza?

Siamo di fronte all’ennesimo rinvio della messa in funzione di una struttura concepita per l’emergenza e non da utilizzare per ambulatori ( così passa il tempo, prezioso).

A questo punto Dattoli venga allo scoperto: o nel nuovo DEU non è “tutto a posto” ma non lo si vuole ammettere, o, se è tutto a posto, spieghi perchè non si attivano immediatamente i posti di terapia intensiva e si continua a lasciare nella più totale disperazione pazienti ed operatori dell’area dell’emergenza”, conclude.