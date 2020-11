Cimitero Manfredonia. “Proprietà separati lotti”: accolto ricorso Comune contro Confraternite

(statoquotidiano, ore 22:10). Roma, 18 novembre 2020. “Nella specie, risulta evidente che l’appello proposto dal Comune di Manfredonia soddisfi i requisiti di cui all’art. 342 c.p.c. (..). In particolare esso contiene l’esposizione di una parte argomentativa suddivisa in cinque motivi di appello che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza

impugnata, con espressa e motivata censura, mira ad incrinarne il fondamento logico-giuridico sia per quanto riguarda il regime giuridico dei cimiteri e la connessa problematica della proprietà dei suoli, sia per quanto attiene alla possibilità di costruire cimiteri privati, sia, infine, in relazione al rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione e alla disapplicazione della delibera comunale n. 42 del 2000“.

Con ordinanza di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione di Roma (Seconda sezione Civile, Presidente: Luigi Giovanni Lombardi) ha accolto il ricorso del Comune di Manfredonia contro: LA CONFRATERNITA DEL SANTISSIMO ROSARIO , CONFRATERNITA S. MARIA DEL CARMINE, ARCICONFRATERNITA DELLA MORTE – CHIESA S. MATTEO, contro una sentenza della CORTE D’APPELLO di BARI (146/2016).

ATTO INTEGRALE >_20201113_Sentenza Civile Cassazione

RICORSO. In particolare, “La confraternita della morte, chiesa di San Leo, confraternita

del Santissimo Rosario, confraternita Santa Maria del Carmine, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Manfredonia, il Comune di Manfredonia, in persona del sindaco pro tempore per ottenere l’accertamento della proprietà di

separati lotti costituenti un cimitero privato sito in Manfredonia previa disapplicazione (..) della deliberazione comunale n. 42 del 1 marzo 2000 che aveva disposto la municipalizzazione.

Il Comune di Manfredonia si opponeva alla domanda chiedendone il rigetto e affermando la natura demaniale dei suoli su cui sorgeva il cimitero. Il Comune spiegava anche domanda riconvenzionale volta all’accertamento dell’intervenuta usucapione sui citati suoli.

Il Tribunale di Foggia in accoglimento delle domande attrici dichiarava il diritto di proprietà della Confraternita della Morte (o San Matteo) sui reperti- reparti indicati nell’allegato 18 della consulenza tecnica con le lettere Al, A2, A3, A4, A5, A6 e A8; il diritto di

proprietà della confraternita del Santissimo Rosario sui reparti indicati nell’allegato 16 della suddetta consulenza con le lettere Cl, C2, C3, C4; il diritto di proprietà della confraternita Santa Maria del Carmine sui reparti D1, D2, D5 e D61, il diritto di proprietà del demanio

comunale del reparto indicato nell’allegato 18 della consulenza con la lettera A7, il reparto indicato nell’allegato 16 con la lettera C5 e i reparti indicati nell’allegato 15 con la lettera D3 e D4.

Il Comune di Manfredonia impugnava la suddetta sentenza, si costituivano gli originari attori che chiedevano l’inammissibilità dell’appello.

La Corte d’Appello dichiarava inammissibile il mezzo di gravame perché, anche nella più ampia interpretazione dell’articolo 342 c.p.c. come novellato dalla legge n. 134 del 2012, difettava dei requisiti minimi ivi previsti. “L’appellante, infatti, non aveva richiamato in alcun passaggio il contenuto specifico delle motivazioni spese dal giudice di prime cure/

limitandosi a riproporre pedissequamente le argomentazioni già prospettate nell’atto introduttivo del giudizio e nelle successive memorie, con argomenti cui il giudice aveva specificamente dato risposta, limitandosi l’appellante ad affermare l’erroneità della

pronuncia. L’atto di appello, dunque, mancava dell’individuazione dei passaggi motivazionali ritenuti censurabili e della formulazione di specifici argomenti di critica nei confronti degli stessi”.

l ricorrente (i,ndr) con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso in Cassazione”.

Ora la decisione: accoglimento del primo motivo di ricorso del Comune di Manfredonia, con assorbimento dei restanti, così cassando e rinviando alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it