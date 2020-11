Comune Manfredonia, approvato protocollo per contenimento Covid in ambienti lavoro

Manfredonia,18 novembre 2020. Con recente atto della Commissione straordinaria del Comune di Manfredonia, è stato approvato un protocollo di contenimento e contrasto alla diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del Comune di Manfredonia, fatto proprio dallo Staff di coordinamento dei dirigenti nella seduta del 16/11/2020.

ATTO IN ALLEGATO > det_1382_2020

Ciascun Dirigente, nella sua qualità di datore di lavoro ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2008, provvederà a dare attuazione al suddetto protocollo, anche attraverso la divulgazione al proprio personale ed ai soggetti terzi aventi contatti con gli uffici di pertinenza; in conseguenza delle disposizioni adottate con il presente provvedimento, ciascun Dirigente procederà ad adottare appositi provvedimenti di regolamentazione del lavoro agile per il proprio personale secondo le modalità stabilite all’art. 263 del D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17/07/2020, n. 77, come modificato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, nonchè del decreto del Ministro della funzione pubblica 19 ottobre 2020, delle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione n. 2 del 1° aprile 2020 e n. 3 del 24 luglio 2020 e degli orientamenti applicativi dell’ARAN, dandone comunicazione al Servizio “gestione delle risorse umane” e facendo salve diverse disposizioni normative che dovessero intervenire per effetto dell’evoluzione della pandemia;

ai sensi dell’art. 6 del decreto del Ministro della funzione pubblica 19 ottobre 2020 i dirigenti, in coerenza con gli obiettivi e i criteri per la valutazione dei risultati, provvederanno a monitorare e verificare le prestazioni rese in modalità agile da un punto di vista sia quantitativo sia qualitativo, secondo una periodicità che tenga conto della natura delle attività svolte dal dipendente, in coerenza con i princìpi del sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall’amministrazione.