Del Carmine: “Audizione Direttore Riuniti con i consiglieri comunali e regionali”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Michele Del Carmine al sindaco di Foggia Franco Landella

“Egregio Signor Sindaco, una città già problematica come la nostra manifesta maggiore sofferenza in situazioni impreviste (sino ad un certo punto) di calamità naturale. La pandemia da Covid 19 è, a tutti gli effetti, una condizione di calamità, in parte aggravata da comportamenti umani del tutto inadeguati. In questa grave situazione i cittadini sono confusi, impauriti, anche perché bombardati da una massa di informazioni a volte contraddittorie. La posizione ufficiale del Sindaco e del Consiglio Comunale aiuterebbe ad orientare correttamente la comunità cittadina sullo stato attuale socio-sanitario degli effetti della pandemia, delle misure in atto e di quelle previste nell’immediato futuro.

Certamente, molto dipende dalle decisioni del Governo e della Regione, ma la Città, e la sua comunità, non possono essere silenti spettatori di decisioni assunte altrove. Pertanto, ritengo, anche a nome di tanti altri cittadini con i quali ci scambiamo opinioni, ormai esclusivamente attraverso il web, che sia davvero opportuno ed utile almeno una prima riunione, di una serie regolare, del Consiglio comunale con il direttore generale del Policlinico di Foggia ed il direttore generale della ASL di Foggia con la partecipazione di tutti i consiglieri regionali eletti in Capitanata.

Ritengo, inoltre, nelle modalità previste, per le medesime ragioni sin qui esposte, sia altrettanto utile convocare la conferenza di Sindaci della provincia di Foggia, in concerto con l’Amministrazione provinciale. Come Lei ben sa la conferenza dei Sindaci è organismo rappresentativo della autonomie locali con funzioni di indirizzo e controllo sulle attività socio-sanitarie e di partecipazione e programmazione di detta attività.

In sintesi, l’ assetto del sistema sanitario nazionale, pubblico, prevede la partecipazione dei cittadini attraverso i propri rappresentati eletti, e non nominati, come i direttori generali che, spesso, non ricordano che il Sindaco è la massima autorità sanitaria nel territorio. Questa è l’occasione, egregio signor Sindaco, per ricordarglielo con decisione, in modo che le azioni programmatiche siano sempre condivise con suddetta Autorità.

Infine, valuti Lei se una commissione consiliare ad hoc possa costituire il più efficace ed idoneo strumento per conformare le scelte tecniche alle decisioni politiche programmatiche che, ritengo siano assolutamente prioritarie. Grazie per l’attenzione”.

Michele del Carmine, ex assessore al Comune di Foggia