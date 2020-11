Di Mauro: “Verifica momento di confronto, è la fase 3.0 di FI a Foggia”

(statoquotidiano, ore 18:09). Foggia, 18 novembre 2020. “Quello che alcuni osservatori hanno definito, quasi minimizzando, il “mini rimpasto Landella” è stato invece un momento di confronto importante, deciso ma sereno avuto fra le forze politiche e il Sindaco. Dietro alle voci di corridoio ed al rincorrersi dei nomi per gli avvicendamenti assessorili c’è stata invece – per Forza Italia – un maturo scambio di opinioni su come continuare questa esperienza amministrativa, sulle cose fatte e su quelle ancora da fare, e soprattutto con lo spirito con cui farle”.

Lo scrive il coordinatore provinciale di Fi Raffaele Di Mauro al termine del rimpasto di giunta. “Come avevamo detto sin dall’inizio non poteva essere la sterile applicazione del manuale Cencelli a risolvere i problemi che affliggono la città, non ci interessavano le poltrone, ma le idee da dover mettere in campo. La nostra soddisfazione – dunque – è stata quella di tornare in giunta dopo un paio di mesi di assenza con una delega che ci sta molto a cuore e su cui baseremo l’azione di Forza Italia, quella alla Sicurezza a alla Legalità. Settori di cui la politica e la città hanno un disperato bisogno, anche alla luce di quello che sta emergendo nell’ultima inchiesta dell’antimafia. E questa è anche l’occasione per ringraziare la “Squadra Stato” per l’encomiabile lavoro che ha fatto e che continuerà a fare ancora nella nostra città.

Forza Italia inizia così la sua fase 3.0 a Foggia, in continuità con gli intenti amministrativi del centro destra, ma con un piglio ancor più incisivo su alcuni argomenti, settori, valori e comportamenti. Non avevamo e non abbiamo bisogno di fare campagna acquisti fra consiglieri o di dare spago a membri di partito poco leali, per dimostrare l’esistenza di un movimento la cui importanza nello scacchiere politico è ancora fondamentale e decisiva, ma piuttosto di lanciare un messaggio forte e chiaro a chi voglia avvicinarsi a Forza Italia, che vuole essere un contenitore aperto e inclusivo ma al tempo stesso chiaro e con regole da rispettare.

Facciamo – dunque – i nostri auguri di buon lavoro alla dottoressa Alessandra Loretti, commercialista, laureata in Scienze Politiche ed economiche, appassionata di politica e militante di Forza Italia che ha già dato prova di sé, come revisore dei conti in Amgas dal 2017 al 2020, sicuri che rappresenterà degnamente il partito nella giunta Landella, e al Sindaco che prosegua il suo impegno con la tenacia che lo contraddistingue, nonostante le non poche difficoltà quotidiane che una città bella ma complessa come Foggia non fanno mai mancare”.