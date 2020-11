Foggia, Covid: Policlinico Riuniti, montata tenda per i casi sospetti

Foggia, 18/11/2020 – (gazzettamezzogiorno) Operatori di Protezione Civile ERA Ambiente NITA, ieri sera sono stati impegnati a montare alcune tende presso il Policlinico di Foggia destinate al monitoraggio di sospetti casi Covid. Le tende serviranno come punto di sosta per i pazienti in attesa di essere ricevuti al pronto soccorso del “Riuniti”. (gazzettamezzogiorno)