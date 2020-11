“Il Collegio”. “Ma avete compreso che la piccola Giulia sta rispettando un copione?”

Manfredonia, 18 novembre 2020. “L’educazione e l’accento della ragazza non c’entrano nulla. Si vede benissimo che è tutta recitazione, anzi, si vede malissimo visto che non sanno nemmeno recitare. A partire dal preside, per finire alla sorvegliante e ai professori: ho visto performance migliori alle recite natalizie delle scuole elementari. La ragazza sta solo rispettando un copione“. Così Adriano sui social, in merito alla valanga di commenti relativi all’ultima puntata del reality show “Il Collegio“, con presenza della giovane e simpatica manfredoniana Giulia Scarano.

“Forse per lei è stato scelto il ruolo della ribelle e avranno chiesto di marcare l’accento pugliese che poi corrisponde col barese perché è quello che lo identifica meglio. Il problema non è la ragazza, che è anche simpatica e genuina, ma siamo noi che continuiamo a vedere certi programmi fasulli in tv regalando falsi sogni e speranze a questi ragazzi“, conclude il lettore.