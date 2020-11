Il Foggia cade a Teramo: nuovo ko per Marchionni (VIDEO)

MARCHIONNI: “Dobbiamo lavorare e migliorare”

Non basta il giusto atteggiamento dei suoi ragazzi al tecnico rossonero, Marco Marchionni, che analizza la sconfitta di Teramo nel post-gara.

“La squadra mi è piaciuta per come ha interpretato la gara per reparti, stavamo mettendo in difficoltà un’ottima squadra come il Teramo. Errore del singolo? Ci può stare perché cerchiamo sempre la giocata ed è ciò che voglio ma dobbiamo lavorare e trovare le soluzioni per creare occasioni in avanti, dove indubbiamente facciamo fatica a far gol. Dobbiamo migliorare”.

Area Comunicazione – Calcio Foggia 1920